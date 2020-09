L'executiu preveu impulsar la reforma del delicte de sedició aquest curs

La reforma del Codi Penal veurà la llum aquest curs polític. Aquesta és la pretensió de l'executiu, i la que ha plasmat en el Pla anual normatiu 2020, que va aprovar dimarts el Consell de Ministres. Això suposa que la revisió del delicte de sedició, pel qual van ser condemnats els líders del procés, es portarà a terme d'aquí a uns mesos. La idea és adaptar el tipus penal als «paràmetres europeus», però una rebaixa del càstig podria beneficiar els dirigents independentistes empresonats.

La modificació del Codi Penal és un compromís de legislatura de Pedro Sánchez que, com ell mateix va dir dilluns a TVE, «manté», però no tenia data. Aquesta és una carta que el Govern està disposat a aprofitar com a gest de distensió cap a l'independentisme –ERC i, ara, els quatre diputats del PDeCAT–, quelcom que prova el fet que aquest punt es va ficar «a última hora» a l'agenda legislativa, com van dir fonts de l'executiu.

Dilluns passat, el president del Govern no va lligar expressament la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb els canvis en el Codi Penal, però sí que va reforçar aquest compromís. Des de La Moncloa es va insistir que totes dues qüestions són «carrils independents», però el fet d'incloure aquesta qüestió en la programació legislativa d'aquest pròxim semestre és un gest cap al sobiranisme. Sánchez va apuntar que cal ser «empàtics, sensibles i mirar a Europa, que en algunes de les sentències ha dit clarament quins són els dèficits que té el nostre Codi Penal».

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, encarregat de redactar el projecte de llei, havia advertit que la reflexió sobre la necessitat de modificar el Codi Penal no es podia obviar.