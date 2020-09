PSOE i Unides Podem formalitzen en el Congrés la seva petició de comissió d'investigació sobre l''Operació Kitchen'

El PSOE i Unides Podem han registrat aquest dijous en el Congrés la seva petició perquè la Cambra creï una comissió d'investigació sobre la denominada 'Operació Kitchen' com es va denominar l'operatiu suposadament desplegat des del Ministeri de l'Interior per a espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

En concret, el text registrat pels dos grups que conformen el Govern de coalició, recollit per Europa Press, sol·licita que la Cambra investigui "la utilització il·legal d'efectius, mitjans i recursos del Ministeri de l'Interior, amb la finalitat d'afavorir interessos polítics del PP i d'anul·lar proves inculpatòries per a aquest partit en casos de corrupció, durant els mandats de govern del Partit Popular".

En l'exposició de motius, el PSOE i Unides Podem recalquen que l'aixecament del secret de sumari de la investigació sobre la 'Kitchen', "ha tret a la llum fets molt greus d'utilització il·legal i partidista" dels recursos d'Interior entre els anys 2013 i 2015.

Així, destaquen que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la imputació de l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exministra de Defensa i exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal per l'espionatge Bárcenas, "amb el propòsit d'anul·lar i fer desaparèixer proves relatives a la comptabilitat B del PP" --assumpte encara pendent de judici-- així com del sumari de la 'Gürtel', pel qual ja es va establir que el PP "havia resultat beneficiari a títol lucratiu d'aquests delictes de finançament irregular".

Rajoy estava informat

PSOE i Unides Podem recalquen que l'informe de la Fiscalia recull "contundents indicis de la presumpta posada en marxa d'una trama 'parapolicial' dirigida Fernández Díaz, el que fora el seu secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i l'antic màxim responsable de la Policia, Eugenio Pino, i destaquen també que "algunes de les proves aportades en l'informe apunten al presumpte coneixement de la trama per part de Mariano Rajoy, sent llavors President del Govern".

Així mateix, la iniciativa registrada subratlla que l'informe també assenyala a Cospedal, pel seu "interès personal" en aquesta trama parapolicial, donat el seu paper "com afectada per documentació suposadament comprometedora per a ella mateixa", i com màxima dirigent del partit, en existir "material comprometedor respecte d'altres alts dirigents d'aquest".

Per al PSOE i Unides Podem, "la gravetat dels fets denunciats per la Fiscalia Anticorrupció revela que el Partit Popular hauria utilitzat presumptament les institucions de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy per a desenvolupar operacions policials il·legals, perseguint il·lícitament a persones, malversant fons públics, tot això per a interès i benefici propi".

Es tracta, al seu judici, d'una "inacceptable utilització partidista amb finalitats polítics dels efectius, mitjans i recursos del departament de l'Interior i de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" i d'un clar "abús de poder que infringeix les regles essencials de l'Estat de Dret i de la democràcia".

Per tot això, demanen que el Congrés obri una investigació que, inicialment duraria tres mesos, encara que podria prorrogar-se si així ho acorda el Ple de la Cambra.

Després del registre de la iniciativa, el següent pas és que sigui qualificada per la Mesa del Congrés el que, previsiblement succeirà dimarts que ve. Després, la Junta de Portaveus haurà de posar data per al seu debat en el Ple.