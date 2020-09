La UE demana explicacions a Londres per l'incompliment del Brexit

Les negociacions de la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea s'han posat tan complicades que existeix el risc que esclatin. La decisió del Govern de Boris Johnson de promoure un projecte de llei que renega de part dels compromisos recollits en l'acord de retirada del Regne Unit de la UE, ratificat el 2019 i amb valor de tractat internacional, amenaça de dinamitar unes converses que teòricament havien d'estar en la seva recta final. La Comissió Europea ha demanat explicacions urgents a Londres i una reunió extraordinària de la comissió conjunta que fa el seguiment a l'acord de divorci.

Les alarmes van saltar dilluns passat, van ressonar amb força dimarts, quan el ministre britànic per a Irlanda de Nord, Brandon Lewis, va admetre que la nova llei preparada per l'executiu podria infringir «la legislació internacional de manera específica i limitada», i es van confirmar ahira mb la publicació de la nova llei de mercat intern que es reserva el dret a no aplicar part del protocol d'Irlanda de Nord acordat per la UE i el Regne Unit, part essencial de l'acord de divorci ratificat a finals de 2019, per ajudar les empreses d'Irlanda del Nord quan vulgui malgrat que el territori seguirà sent de facto part del mercat interior europeu.

«L'acord de retirada va ser conclòs i ratificat per ambdues parts. Ha de ser aplicat plenament. Trencar la legislació internacional no és acceptable i no crea la confiança que necessitem per construir la nostra relació futura», va avisar el president del Consell Europeu, Charles Michel. «Això violaria la legislació comunitària i soscavaria la confiança, que és la base per a unes relacions futures pròsperes», va explicar en un tuit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sobre un anunci que coincideix amb la vuitena ronda de negociacions.



Reunió «com més aviat millor»

La preocupació a Brussel·les i a la resta de capitals europees és màxima i el vicepresident de l'executiu, Maros Sefcovic, ja ha convocat una reunió urgent de la comissió de seguiment de l'acord de divorci, que des de principis d'any s'encarrega de seguir l'aplicació pràctica del pacte per al Brexit i, especialment, les mesures previstes per impedir el retorn d'una frontera dura a l'illa d'Irlanda i garantir el manteniment dels acords de pau.

«Esperem que la lletra i l'esperit de l'acord de retirada es respectin plenament. He convocat una reunió del comitè mixt UE-Regne Unit el més aviat possible perquè els nostres socis del Regne Unit elaborin i responguin a les nostres preocupacions greus respecte al seu anunci», va explicar el responsable comunitari, que dimarts passat va transmetre aquest mateix missatge al canceller britànic, Michael Gove, en una conversa telefònica. «Vaig deixar molt clar que l'acord de retirada no està obert a la renegociació», va recordar el polític eslovac en plena sintonia amb el missatge que circula a les capitals europees.



«Hem de mantenir la paraula»

«El respecte de l'acord de retirada no és negociable. S'han adoptat compromisos que han de ser implementats. Entre amics i aliats hem de mantenir la nostra paraula i respectar el dret. La Unió Europea està compromesa, esperem una reacció del Regne Unit», va assenyalar el secretari d'estat francès per a assumptes europeus, Clement Beaune.