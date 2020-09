Calviño obre la porta a la congelació salarial dels funcionaris el 2021

El Govern no va aclarir ahir si congelarà el sou dels funcionaris el 2021, una decisió que prendrà en el moment en què s'aprovi el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat, si bé la vicepresidenta tercera d'assumptes econòmics, Nadia Calviño, va obrir la porta a aquesta mesura i va rrecordar que funcionaris i pensionistes s'han registrat guanys de poder adquisitiu en els últims anys i que es preveu que hi hagi «inflació zero».

«Estem muntant l'arquitectura dels PGE, les decisions es prendran tenint en compte una multiplicitat de factors», va respodnre Calviño sobre la possible congelació salarial dels empleats públics en una entrevista a COPE recollida per Europa Press.

Calviño va elogiar la tasca de professors, metges, polítiques, Exèrcit i tots els funcionaris en l'Administració en la gestió de les mesures extraordinàries i el seu esforç «molt important», pel que creu que «ha d'haver-hi un reconeixement general a la seva tasca».



Pèrdues de la crisi

No obstant això, sobre la variació o congelació del seu sou va dir que cal tenir en compte que en els últims anys hi ha hagut «guanys de poder adquisitiu» d'aquest col·lectiu i dels pensionistes, una cosa «important i positiva» perquè s'han recuperat les pèrdues de la crisi i són col·lectius i rendes rellevants perquè l'economia i el consum es recuperin «com més aviat possible». A més, va precisar que caldrà tenir en compte també que els indicadors apunten que hi haurà «inflació zero». De qualsevol manera, va dir que tots aquests elements seran integrats en la preparació dels pressupostos que estan començant a fixar-se.

Fonts del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública van confirmar a Europa Press que fins que no s'aprovi el projecte de llei de PGE «no hi ha res» decidit al respecte. Tanmateix, la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, va assegurar en una entrevista a Antena 3 que l'Executiu no congelarà el sou dels funcionaris i, per tant, no ha inclòs aquesta qüestió en la proposta de pressupostos generals de l'Estat sobre la qual ja han començat a treballar.

De la seva banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va respodndre en una entrevista a Onda Cero que no li consta la possible congelació de les pensions. L'any 2010 el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va reduir el sou dels funcionaris un 5%, i els anys successius el salari va quedar congelat sota el mandat de Mariano Rajoy, que el 2012 va retirar la paga extraordinària de desembre, retornada posteriorment.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va rebutjar ahir la congelació salarial dels funcionaris i va reclamar un acord de millora de les condicions dels empleats públics.

CCOO va rebutjar la possible congelació salarial i va demanar «respecte institucional» i que s'obri de manera «immediata» la negociació el III Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública, mentre que UGT diu que acceptaria la no pujada dels sous públics sempre que s'estableixi una clàusula de revisió salarial lligada a l'IPC per assegurar el manteniment del poder adquisitiu.



El dèficit de l'Estat es dispara

L'impacte de les mesures adoptades per a pal·liar la crisi del coronavirus ha elevat el dèficit del conjunt de les administracions públiques al 6,1% de l'PIB fins al mes de juny, mentre que el dèficit de l'Estat escala al 5,4% de l'PIB fins juliol, segons les dades del Ministeri d'Hisenda.

En concret, en els set primers mesos de l'any, el dèficit de l'Estat es va situar en 60.413 milions d'euros i el del conjunt de les administracions públiques, excloses les corporacions locals, va ser de 68.524 milions.