El Congrés infligeix la primera derrota a PSOE i Podem en tombar el decret de romanents

El Ple de Congrés va rebutjar ahir convalidar el decret llei que recull l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la cessió a l'Estat dels romanents municipals i que va quedar, per tant, derogat.

En concret, el text va ser tombat per 193 vots en contra, davant de 156 sís, els que sumen els dos partits que integren el Govern, i el del diputat de Terol Existeix, Tomás Guitarte, que va votar telemàticament a última hora d'dimecres pensant que el text sortiria endavant a l'acceptar la majoria de grups la proposta que els van fer arribar des d'Hisenda durant la tarda. El Ministeri que dirigeix María Jesús Montero va aconseguir tot just hores abans de la votació un acord amb els seus socis de Unides Podem que va permetre el suport dels morats i les seves confluències.

Aquest acord consistia en la creació d'un fons de 3.000 milions d'euros per a la recuperació econòmica i social, uns fons no condicionats que es distribuirien entre tots els ajuntaments en funció de la població.

No obstant això, les formacions que componen el Govern no van aconseguir sumar a cap altre grup. Es tracta de la primera vegada queel Govern de coalició perd la votació sobre la convalidació d'un decret llei. De fet, l'únic vot positiu aliè als partits governamentals va ser el de Guitarte, que va votar convençut que hi havia un acord que finalment no va forjar. Va optar pel sí en comunicar-se que hi havia un pacte per alliberar el 60% del fons promès i distribuir aquests diners entre els municipis sense condicions, tingués o no superàvit, i evitant la controvertida cessió. Segons van informar fonts pròximes al diputat, d'haver estat ahir a l'hemicicle després de comprovar que aquest pacte no havia arribat a bon port, Guitarte hagués optat per l'abstenció. Des Unides Podem el diputat d'En Comú Gerardo Pisarello va emplaçar el Govern a seguir negociant sobre la base de l'acord assolit amb la seva formació i també la resta de grups ha urgit a Hisenda ha de presentar un nou decret llei per solucionar la situació dels ajuntaments.