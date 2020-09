Espanya supera els 10.000 casos, la majoria a Madrid i el País Basc

El Ministeri de Sanitat va registrar 10.764 nous positius i 71 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dimecres. Segons l'últim informe, publicat ahir, hi ha hagut 554.143 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 156.026 positius, 17.169 en els últims set dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 121.054 casos per proves diagnòstiques, 5.762 en els darrers set dies. La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 1.509 positius. La segueixen el País Basc (530), Andalusia (380), Aragó (360) i Canàries (249). La resta se situen per sota dels 200 casos i Catalunya, en concret, en registra 115.

Quant a les defuncions, Sanitat xifra en 29.699 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 71 més. Segons l'últim informe, hi ha hagut 249 defuncions en els últims set dies, de les quals 96 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut tres. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 138.917 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 2.132 hospitalitzacions –442 a Madrid– i 171 ingressos a les UCIs. De les 2.132 hospitalitzacions en els últims set dies, 68 han tingut lloc a Catalunya, on hi ha hagut en el mateix període dos ingressos a l'UCI. Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat –per darrere de Rússia– que supera els 500.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.



Vaga indefinida a Madrid

D'altra banda, el principal sindicat de metges de Madrid, Amyts, va anunciar ahir la convocatòria d'una vaga «indefinida i completa» el 28 de setembre en Atenció Primària, després que la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, no hagi respost a la seva petició d'una reunió per abordar la situació del sector a la regió. En un comunicat, Amyts (Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid) explica que la vaga arrencarà a les 8 del matí del 28 de setembre per denunciar «la dramàtica situació que es viu en aquest nivell assistencial clau». «Des d'Amyts confiem en la sensatesa i en la voluntat de negociació de la Comunitat de Madrid per evitar que la vaga s'iniciï», van assenyalar. Dilluns passat, Amyts va avisar que si no podia reunir-se amb Isabel Díaz Ayuso en dos dies convocaria una vaga.