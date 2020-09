Una líder opositora bielorussa denuncia amenaces de mort del règim

La líder opositora bielorussa Maria Kolesnikova, actualment en presó preventiva, va demanar ahir al Comitè d'Investigació que obri un cas penal contra els serveis de seguretat per haver-la amenaçat de treure-li la vida i amb una condemna de presó de fins a 25 anys si no abandonava el país.

L'advocada de Kolesnikova, Ludmila Kazak, va entregar una declaració de la seva clienta al responsable del Comitè, Iván Noskévich, perquè obri un cas pel segrest per persones desconegudes de la líder opositora, per la pressió psicològica que es va exercir sobre ella, les amenaces a la seva vida i l'intent d'expulsar-la forçosament, segons l'oficina de l'exbanquer opositor Víktor Babariko.

La dirigent opositora, membre del Presidium del Consell Coordinador per al traspàs de poder, va ser segrestada dilluns al centre de Minsk per diversos emmascarats que la van fer pujar a un minibús i la van portar a una destinació desconeguda. L'endemà va ser traslladada a la frontera amb Ucraïna al costat de dos opositors per obligar-la a abandonar el país, segons va denunciar, però per evitar-ho va trencar el seu passaport.

Kolesnikova, que ha estat interrogada al centre de reclusió en què es troba, va ser arrestada per intent d'abandonar il·legalment Bielorússia i posteriorment convertida en sospitosa en un cas obert per «crides» contra la seguretat nacional i la desestabilització de país. La líder opositora ha estat una de les últimes cares visibles del Consell Coordinador en les protestes que demanen la dimissió de president bielorús, Aleksandr Lukaixenko.