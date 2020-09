La UE exigeix a Londres que rectifiqui i compleixi els acords del Brexit aquest mes

La Unió Europea contraataca. Si el Govern de Boris Johnson segueix endavant amb els seus plans d'introduir una nova llei sobre el mercat interior que viola el protocol per a Irlanda del Nord i l'acord de divorci del Brexit pactat l'any passat, la UE acudirà als tribunals. El missatge de l'Executiu comunitari després de les explicacions rebudes ahir durant una reunió d'urgència del comitè mixt a Londres va ser ferm, contundent i molt clar.

Presentant ahir el projecte de llei davant el Parlament britànic, «el Regne Unit ha danyat greument la confiança entre la Brussel·les i Londres. Ara li correspon al govern del Regne Unit restablir aquesta confiança», va avisar el vicepresident Maros Sefcovic després de l'infructuosa trobada. Brussel·les va donar de termini a Londres fins a finals de mes perquè compleixi les seves demandes.

Sefcovic va viatjar a Londres per demanar explicacions al Govern de Boris Johnson pel projecte de llei que posa en dubte diverses disposicions del pacte de divorci, inclòs el protocol per protegir els Acords de Divendres Sant a l'Ulster. «La Unió Europea vol aclariments del Regne Unit sobre la implementació plena i a temps del Tractat de Retirada», va explicar el portaveu de l'Executiu comunitari, Eric Mamer.

Londres ha tensat les negociacions ja de per si complicades en anunciar un projecte de llei per modificar elements de l'acord de retirada que, a ulls de la Unió Europea, suposaria una ruptura dels compromisos del Regne Unit en el marc del Dret Internacional i un dany greu a la confiança necessària per negociar.