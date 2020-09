El Govern estudia recuperar alguns aspectes del decret dels romanents

El president del Consell de Política Federal del PSOE i president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va avançar ahir que l'alternativa que està estudiant el Govern per recuperar alguns dels aspectes del decret per a la utilització dels romanents municipals que va ser derogat al Congrés és incloure'ls en alguna altra llei que s'aprovi properament, com la de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

«Sabent quin és el sentiment general que el Govern té a l'hora d'abordar les necessitats que en aquests moments té la ciutadania i les institucions com els ajuntaments, aprofitarà segurament alguna llei, i la de pressupostos podria ser la més idònia, per introduir alguns dels elements del decret que permeti desbloquejar algun dels elements que estaven en aquest decret llei», va explicar. D'aquesta manera, el president extremeny va descartar que el Govern estigui pensant a elaborar un nou decret llei amb el qual negociar amb els grups.

Per part seva, la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, va atribuir al «joc absurd» de la política i a una «batalla capitanejada» pel Partit Popular el fet que el Congrés dels Diputats hagi derogat el decret llei dels romanents municipals.