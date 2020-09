Identifiquen tres menors per una agressió racista al Metro de Madrid

La Policia Nacional ha identificat tres menors d'edat involucrades en una agressió racista a la Línia 4 del Metro de Madrid, gràcies a un vídeo en què es veu les arrestades insultant i escopint una parella d'origen sud-americà. El cas de les tres noies, dues de 15 anys i una de 16, ja ha estat notificat per la Brigada de Delictes d'Odi de la Policia Nacional a la Fiscalia de Menors. Els investigadors s'han posat en contacte amb les famílies de les tres, que seran investigades per un presumpte delicte d'odi. El succés va ocórrer a la tarda del 9 de setembre quan, segons mostra el vídeo gravat per passatgers del suburbà, tres noies insulten una parella amb frases com «Panchito de merda. Ets un producte d'un condó trencat, a la selva no tenen condons».