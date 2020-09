De l'operació Kitchen a la caixa B, el doble setge judicial al PP de Rajoy

No hi ha res com conèixer el teu enemic per saber què té contra tu, i no hi ha ningú que pugui ser-ho més que qui se sent abandonat. Segons va confessar a l'excomissari José Manuel Villarejo el xofer de Luis Bárcenas, així se sentia l'extresorer del PP quan va ingressar a la presó, després de renunciar a l'escó de senador i perdre el fur. Era l'estiu de l'any 2013 i algú va haver de témer tant el que podia aportar al cas Gürtel i, en concret, a la causa oberta per la seva comptabilitat manuscrita per investigar la caixa B del partit, que 70 policies i els mitjans tècnics del Ministeri d'Interior es van destinar a un «dispositiu parapolicial» establert per vigilar-lo a ell i a la seva dona, Rosalía Iglesias.

És el que es va conèixer com l'operació Kitchen, de la qual no hi ha cap registre a Interior, perquè es va fer al marge de l'autoritat judicial, cosa que es va intentar ocultar fent constar que l'objectiu de la Direcció Adjunta Operativa (al capdavant de la qual hi havia el ja imputat Eugenio Pino), en encarregar-lo a l'Àrea de Seguiments Especials de la Unitat Central de Suport Operatiu (el responsable de la qual era el també imputat Enrique García Castaño), era esbrinar el destí de la fortuna de Bárcenas. A més del dispositiu de vigilància sobre l'entorn del matrimoni, el seu xofer, Sergio Ríos, informava a Villarejo dels seus moviments i les seves reunions a canvi de 2.000 euros mensuals i d'accedir al cos.



Adjudicacions sota sospita

Tot aquest desplegament era una conseqüència de la por que Bárcenas infonia pel seu coneixement sobre el finançament il·legal del PP, per haver estat el seu gerent i després el seu tresorer entre 1990 i el 2009. En paraules del jutge José de la Mata, «la investigació ha posat de manifest el desplegament d'una estratègia amb l'objectiu de desactivar» la investigació judicial de la caixa B, les actuacions de la qual reprendrà, un cop aixecat el secret de la peça Kitchen. De moment, ha sol·licitat informació sobre tres adjudicacions sospitoses entre el 2003 i el 2009.

L'operació per localitzar els «documents en poder» de Bárcenas «per tal d'apoderar-se dels mateixos i sostreure'ls a la investigació judicial en curs» va funcionar, perquè el llavors ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la imputació del qual ha de pronunciar-se encara el jutge, li va enviar un missatge al seu número dos, Francisco Martínez, en què la qualificava d'«èxit»; en un altre li havia advertit de la importància que tenia el xofer de Bárcenas. Segons considera acreditat el jutge De la Mata, a això es van destinar 53.266 euros dels fons reservats.



Avançar per tenir avantatge

En un informe policial, la unitat encarregada d'investigar els diners en negre dels quals, almenys durant 18 mesos, es va beneficiar el PP, afirma que l'operació Kitchen «va tractar d'informació d'intel·ligència, en el sentit de coneixement, que un cop integrada i analitzada, permet donar-li un ús operatiu per anticipar-se a les actuacions judicials, prevenint dels riscos que les mateixes poden comportar en la seva estratègia de defensa, així com conèixer les vulnerabilitats de la persona i el seu entorn per aprofitar-les com a arma a favor seu en una negociació».

«A això cal afegir l'obtenció d'informació de caràcter digital en poder de Bárcenas, vinculada al compte analític de donatius i a la documentació relacionada, que va ser incorporada a un suport extern d'emmagatzematge mitjançant la generació d'un disc dur» per part de Sergio Ríos i qui va substituir Villarejo com el seu contacte amb la Policia, Andrés Gómez Gordo, anomenat Cospedín per la seva relació amb l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, la imputació de la qual també està pendent.

Aquest disc dur, prossegueix l'esmetat informe policial, «es va guardar en condicions de seguretat garantint amb això el coneixement del seu contingut per part dels responsables d'aquesta formació política i el control sobre la mateixa, evitant la difusió a tercers d'informació sensible i la possibilitat que pogués incorporar-se al procediment judicial en curs convertint-se en nous elements indiciaris que coadjuvessin a sustentar o a ampliar l'objecte de la mateixa».

Després de la seva imputació, l'exsecretari d'Estat de Seguretat li va dir a un amic que l'«escala» de responsabilitat arribaria fins a Fernández Díaz i, fins i tot, probablement, a l'aleshores president del Govern, Mariano Rajoy. De fet, en una de les converses gravades per Villarejo, en les quals es vanta de ser trucat per a assumptes delicats «per l'esquerra i per la dreta», se li sent dir que l'«Asturià», àlies amb el qual, al costat del «Barbas», la trama policial es referia a Rajoy, coneixia el dispositiu. D'aquesta forma, determinar qui va ordenar i coneixia l'operació Kitchen serà el principal objectiu de la justícia.