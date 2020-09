Rússia distribueix el primer lot de la seva vacuna contra el coronavirus

El Ministeri de Salut de Rússia ha anunciat aquest dissabte que ha enviat el primer lot de la vacuna que ha desenvolupat contra la COVID-19, batejada com a Sputnik V, a les diferents regions del país.

"El primer lot de la bovina Sputnik V va ser enviat a les regions", ha indicat el Ministeri de Salut rus en un comunicat, recollit per l'agència de notícies Sputnik.

Segons el text, el lliurament és "pilot" i servirà per a provar les cadenes logístiques del subministrament de la vacuna a les regions de Rússia, la seva distribució i l'organització de la vacunació contra el COVID-19 per als ciutadans del grup de risc elevat.

Les autoritats russes van registrar oficialment l'11 d'agost la seva primera bovina contra la COVID-19, desenvolupada pel Centre d'Epidemiologia i Microbiologia Gamaleya. La bovina Sputnik V genera immunitat durant un període que pot aconseguir els dos anys.

A principis de setembre la vacuna va començar a ser administrada als primers voluntaris, uns 40.000, en el marc de la tercera fase d'assajos clínics després del seu registre.

En la fase actual, s'aplica en les proves amb una autorització especial per la qual només es pot administrar a persones dels grups de risc i sota un estricte control.

Segons Rússia, el país ha rebut sol·licituds de més de 20 països per a adquirir mil milions de dosis de la vacuna. Rússia ha aconseguit acords per a produir-la en cinc països, on les capacitats disponibles permeten obtenir fins a 500 milions de dosis a l'any.