Trump anuncia que Israel i Bahrain tornaran a tenir relacions diplomàtiques

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir un acord entre Israel i el petit regne de Bahrain perquè els dos països estableixin per primera vegada relacions diplomàtiques, un acord que arriba menys d'un mes després que l'Estat jueu fes el mateix amb els Emirats Àrabs Units. «Un altre èxit històric avui! Els nostres dos grans amics, Israel i Bahrain, han arribat a un acord de pau», va tuitejar el president nord-americà poc després de compartir el comunicat conjunt de les parts.

Els dos països intercanviaran ambaixades i posaran en marxa vols directes, així com acords de cooperació en matèria econòmica, sanitària, tecnològica o de seguretat. El compromís es rubricarà el proper dimarts en una cerimònia a la Casa Blanca a la qual assistiran els líders dels dos països.

La importància d'aquest acord no es pot subestimar. En contra de totes les expectatives, l'Administració de Donald Trump ha posat en marxa canvis sísmics a la regió que no van poder ser realitzats per molts dels seus predecessors. Encara que Israel i els estats àrabs del Golf portaven anys cooperant en relatiu secret pels recels que comparteixen cap a la política de l'Iran a la regió, el dirigent republicà ha aconseguit normalitzar aquestes relacions trencant els tabús que havien prevalgut fins ara. El consens imperant establia que les monarquies del Golf no normalitzarien seves relacions amb Israel fins que acabés amb l'ocupació dels territoris palestins, una condició tàcita que Trump ha aconseguit anul·lar.