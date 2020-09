València i Barcelona exigeixen solucions urgents davant la crisi de Lesbos

L'Ajuntament de València ha exigit millor coordinació i solucions urgents davant la crisi humanitària a Lesbos, en una crida conjunta amb Amsterdam i Barcelona a les autoritats europees i estatals.

Aquestes tres ciutats han fet una crida a les institucions europees i als estats per a una millor coordinació i la recerca de solucions davant la crisi en el camp de persones refugiades de Moria, a l'illa grega de Lesbos.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat la solidaritat i l'hospitalitat del poble valencià i ha recordat que València és ciutat refugi des de 2015.

"És fonamental que en un moment com aquest, en el qual les persones refugiades necessiten una resposta encara si cap més urgent, les autoritats que lideren les institucions europees obrin una millor coordinació que permeti una reubicació efectiva d'aquestes persones", ha afirmat.

En la seva opinió, "una reacció immediata, col·lectiva i coordinada és l'única resposta viable des d'un punt de vista humanitari".

Ha recordat que amb l'arribada al port de València del vaixell Aquarius aquesta ciutat "mostra al món com és el poble valencià", i ara és moment d'incidir en "la nostra voluntat d'exigir aquests mateixos valors per a tot Europa i per a tothom" .

Ribó ha considerat essencial que el Govern espanyol estigui a l'alçada i doni una resposta ferma, com al seu dia van donar València i altres ciutats, ja que "ningú no entendria que no fos així tractant-se d'un govern de què es podria esperar que la visió humanitària fora prioritària".

Aquesta tragèdia a Lesbos hauria de recordar a totes les autoritats que "no hi ha temps per perdre a l'hora d'executar decisions i polítiques que anteposin les persones per davant de qualsevol altra consideració", ha afegit.



La Generalitat es compromet a acollir un mínim de 120 refugiats de l'illa grega de Lesbos



Per la seva banda, la Generalitat s'ha ofert a participar en l'acollida dels refugiats a l'illa grega de Lesbos després de l'incendi del camp de Moria i es compromet a acollir un mínim de 100 persones refugiades i 20 menors emigrats sols. A través dels departaments d'Acció Exterior i Treball Afers Socials i Famílies, el Govern reclama a la UE una resposta "urgent, solidària, humanitària, conjunta i compartida" per a les persones refugiades. "Catalunya vol ser part activa d'aquesta resposta humanitària", ha assenyala el conseller d'Acció, Bernat Solé. En paral·lel, l'executiu de Torra exigeix al govern espanyol que "compleixi les sentències" de diferents tribunals que donen a la Generalitat les competències d'acollida, amb els recursos i efectius necessaris.