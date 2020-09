Detenen un home al metro de Madrid que simulava portar explosius

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest diumenge al mati al metro de Rubén Dario, a Madrid, a un home que portava una motxilla en la qual semblava simular portar explosius i que els TEDAX han decidit detonar de manera controlada per seguretat, en observar cablejat en el seu interior i uns cascos.



El compte de la Unió Federal de la Policia (UFP) de Madrid ha penjat en el seu compte de Twitter un vídeo en el qual s'observa el moment en què els TEDAX procedeixen a fer explotar la motxilla.





Excelente actuación de los compañeros de la comisaría de Chamberi, guías caninos, TEDAX e información. Detención de varón musulman simulando mochila con explosivos ?? #ufp#ufpcrece pic.twitter.com/dy05RuOD13 — UFP Madrid (@UFP_MADRID) September 13, 2020

Fonts policials han confirmat a Efe la detenció d'aquest sospitós d'aspecte musulmà que pel que sembla presentava febre quan ha estat traslladat a la Comissaria de Chamberí i en aquest moment ha provocat destrosses en les dependències policials.La seva reacció ha portat als agents a donar avís al Samur per al seu trasllat a un centre psiquiàtric.Malgrat que la presència d'explosius en la motxilla ha donat negatiu als gossos, Tedax per protocol ha optat per fer-la detonar de manera controlada, segons les fonts.