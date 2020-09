Detingudes dues de les menors que van participar en l'agressió racista del Metro de Madrid

Dues de les menors que van participar en l'agressió racista que va tenir lloc durant la tarda del passat 9 de setembre al Metro de Madrid, van estar detingudes ahir com a "presumptes responsables d'un delicte d'odi" i posades a la disposició de la Fiscalia de Menors, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Després que agents de la Brigada Mòbil de la Policia Nacional identifiquessin a aquestes menors, agents de la Brigada Provincial d'Informació, després de posar-se en contacte amb la víctima dels fets, prendre-li declaració i visionar les imatges que van circular per xarxes socials, han procedit a la detenció de dues de les menors.

Les dues menors, una de 16 i una altra de 15, han estat detingudes com a presumptes responsables d'un delicte d'odi i, després de ser explorades en dependències policials, han estat posades a la disposició de la fiscalia de menors.

Es tracta d'una agressió perpetrada aquest dimecres per tres adolescents en un vagó de la línia 4 del metro entre les estacions d'Arturo Soria i Esperanza. Per causes que es desconeixen, van començar a insultar, vexar i escopir a una parella d'origen sud-americà, a la qual anomenen "panchitos de merda" "fills de puta" o "ets producte d'un condó trencat, com a la selva no hi ha condons", com es pot veure i escoltar en un curt vídeo propagat ahir per un tuitaire.

Assegudes en els seients d'un vagó, aparentment cap d'elles afectada per alguna mena de substància, es retiren les màscares i, cridant, amenacen a la persona que grava el vídeo i a la resta de passatgers.

Metro de Madrid va obrir ahir mateix una investigació interna per a esclarir els fets i totes les dades i informació l'han remès a la Policia Nacional. A priori, van ser acusades d'un delicte d'odi, al que podrien sumar-s'hi un altre per coaccions i amenaces i un altre contra la salut pública, perquè es van treure les màscares i suposadament van escopir a les víctimes en plena pandèmia de coronavirus.