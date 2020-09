Els resultats definitius de la vacuna d'Oxford no es preveuen fins a «finals de 2021»

L'investigador adjunt de la vacuna d'Oxford Carlos Estévez ha afirmat que els resultats d'assaig clínic que avalin la seguretat i eficàcia de la vacuna contra la covid-19 no estaran fins a "finals de 2021".

"Ni abans calia tenir un optimisme exacerbat i comunicar que la vacuna segur la tindrem per a desembre, perquè els resultats està previst que els tinguem per a finals de l'any que ve, ni tampoc em sembla que això sigui un gerro d'aigua freda", ha indicat Estévez en una entrevista amb la cadena COPE recollida per Europa Press, en referència a aquest efecte advers que va tenir la vacuna d'Oxford en un voluntari i que va fer pausar els assajos, que ja s'han reprès.

Segons ha reconegut, "sempre és millor que no hi hagi efectes adversos en un estudi" però ha defensat que "s'ha procedit de manera molt adequada i molt ordenada, sempre adherint-se als protocols internacionals".

A més, sobre els anuncis fets entorn de que la vacuna arribaria a Espanya a la fi d'enguany, l'investigador ha aclarit que una cosa és "que la vacuna estigui manufacturada, produïda" perquè de fet "ja s'està produint i s'espera que hi hagi dosis disponibles a la fi d'any", i una altra cosa són els resultats d'assaig clínic que "avalin l'eficàcia i seguretat d'aquesta vacuna a l'hora d'administrar-la en la població".

"Crec que hi ha hagut gent en diferents àmbits que s'ha precipitat una mica potser a l'hora de garantir que s'administrarà la vacuna a la fi d'any quan els resultats definitius de l'estudi estaran disponibles almenys al Regne Unit, a la fi de l'estiu de l'any que ve", ha insistit.

Per això, ha fet una crida als polítics perquè siguin "bastant cauts" encara que comprèn la "gran pressió social" que tenen. També ha assegurat que "no s'ha compromès en cap moment la seguretat del fàrmac".

Sobre l'eficàcia de la vacuna, Carlos Estévez ha precisat que "cap fàrmac té un 100% d'eficàcia" encara que ha puntualitzat que per al cas de la vacuna de la covid-19 "sí s'ha determinat que ha d'haver-hi una eficàcia aproximada d'un 50%".