Els desafiaments de Pablo Casado

Crisi al PP. El president del partit ha trucat diversos dirigents autonòmics per escoltar les seves propostes i exposar-los l'estratègia davant l'escàndol d'espionatge

ablo Casado va convocar divendres una reunió extraordinària amb el comitè de direcció del PP i alguns assessors claus en què van analitzar quins passos ha de fer el partit, a curt i mig termini, per aconseguir superar els entrebancs que l'envolten. Són tres principalment: l'operació Kitchen, el dispositiu que presumptament va organitzar el Govern de Mariano Rajoy per robar-li a Luis Bárcenas proves del finançament irregular del PP; la comissió d'investigació sobre aquest escàndol al Congrés, i l'anunciada moció de censura de Vox, que servirà als ultres per erosionar el seu competidor denunciant la corrupció.

El president del PP també va telefonar diversos dirigents autonòmics amb l'objectiu d'escoltar les seves anàlisis i fer-los partícips de l'estratègia que posarà en marxa si Jorge Fernández Díaz o María Dolores de Cospedal són imputats en el marc del cas Kitchen.

Segons fonts coneixedores de la reunió i de les trucades, Casado va demanar propostes i iniciatives per superar aquesta situació crítica i va mostrar la seva voluntat de ser rotund a l'hora de distanciar-se de l'operació que el Ministeri d'Interior, amb ús de fons reservats, va muntar, suposadament, per protegir el partit en el Govern. Dimarts, quan li van preguntar per l'assumpte, va afirmar que en els anys que estan sent investigats, del 2013 al 2015, ell era un simple «diputat per Àvila» i que les investigacions són «de temps molt passats». «Va ser insuficient» i «ambigu», van opinar alguns dirigents del partit. Alguns li han aconsellat que ha de dir clarament que s'ha d'aplicar la llei i que, si algú ha comès un delicte, ha de respondre per això. Un treballador veterà del partit li ha recordat que Cospedal ja va haver de trencar amb l'altre passat, el de la Gürtel, que es considerava llegat de José María Aznar. La llavors secretària general, el dia en què l'opinió pública va llegir per primera vegada, a El Mundo, que dirigents del PP havien rebut durant anys sobres amb diner negre va afirmar: «Al PP, qui la fa la paga i cadascú que assumeixi les seves responsabilitats».

Però, realment, aquesta frase no era tan valenta. Aquell dia, 18 de gener de 2013, no se sabia que Bárcenas guardava els llibres en què anotava els pagaments i que, entre els que havien rebut els diners en B hi havia, entre d'altres, Rajoy, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja i la pròpia Cospedal.

Ara, és més difícil per a Casado pronunciar aquesta frase perquè els noms ja estan sobre la taula. Els informes d'Anticorrupció apunten Fernández Díaz, llavors ministre d'Interior, i Cospedal. El PP havia aconseguit fins ara que només resultés incriminat el que era número dos d'Interior, Francisco Martínez, responsable pel seu càrrec dels fons reservats, però ell els havia avisat, segons diuen ara diversos diputats, que no pensava «caure sol».



La variable emocional

A més, en el cas de Cospedal, a Casado se li suma la variable emocional. Sap que va guanyar les primàries a Soraya Sáenz de Santamaría gràcies al seu suport. L'exsecretària general va caure en la primera ronda i va decidir donar el seu suport a l'aleshores vicesecretari i evitar que la seva enemiga vencés.

A la cúpula del PP saben que estan entre dos focs: per la dreta, Vox, amb una moció de censura que ja no serà només una eina contra Pedro Sánchez, sinó també contra Casado, i, per l'esquerra, PSOE i Podem, que treuran pes a qualsevol iniciativa que presenti com a oposició i avalaran la comissió d'investigació al Congrés per erosionar el PP durant els tres mesos que, com a mínim, durarà.