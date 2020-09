Torna al seu poble després de 30 anys i mor en un accident de cotxe

Sembla que la mort l'esperava a la seva terra, que no trepitjava des de feia 30 anys. J. Fernando Gutiérrez Pertierra, de 52 anys, va patir un aparatós accident que li va costar la vida a la carretera AS-310, que uneix els municipis de Tineo i Belmonte de Miranda, a poca distància de la vila de Tuña. El cotxe que conduïa, un Audi A6, va sortir de la via en un revolt quan anava cap al conegut com Pont de Tuña, on la carretera s'uneix al corredor del Narcea. La sortida del vehicle va provocar un xoc contra l'inici d'un guarda-raïl que va acabar travessant totalment l'interior del cotxe, entrant pel parabrises i sortint per la lluna del darrere.

El conductor era l'únic ocupant del turisme i a l'arribada de l'equip mèdic de centre de salut de Tineo no es va poder fer res per la seva vida. Van ser els bombers els que van extreure de l'interior del cotxe a l'ocupant, després d'obrir les portes del turisme.

El succés es va produir passats dos quarts de la nit, rebent el Centre de Coordinació d'Emergències l'avís a les deu menys vint. Just al lloc de l'accident es troba una casa habitada i el tràgic fet va causar un gran impacte en els veïns de la zona. De fet, alguns dels testimonis del sinistre es preguntaven com era possible que un instrument col·locat amb la intenció de salvar vides havia acabat causant un greu accident mortalatravessant un cotxe completament.

El mort havia tornat a Astúries després de 30 anys sense tornar de Madrid per visitar els seus orígens i retrobar-se amb familiars.