Aquest poble ofereix casa i treball a una família per salvar el seu col·legi

L'Ajuntament de Zucaina llança un SOS per poder salvar la seva escola. Per a això, "busca amb urgència" una família amb mínim dos nens en edat escolar per a matricular-los en l'escola de la localitat, el CEIP Santa Anna.

Per atraure els pares, el consistori ofereix un habitatge i un lloc de treball, amb la possibilitat de poder oferir fins a dos llocs de treball si fos possible. Les famílies interessades s'han de posar en contacte amb l'Ajuntament a través de l'adreça de correu info@zucaina.es.

No és la primera vegada que el municipi es troba amb aquesta problemàtica d'esgotar totes les opcions per evitar haver de tancar el col·legi sigui com sigui. De fet, en el curs passat, el centre va poder tirar endavant gràcies a la immigració, ja que els únics quatre alumnes que tenia llavors el centre eren tots estrangers. No en va, no hi havia cap nen espanyol, nascut al poble i en edat escolar.

Aquesta necessitat, fruit de la despoblació, es repeteix des de fa diversos anys, ja que en el 2017, van ser tres alumnes marroquins que van aconseguir que el centre sobrevisqués. Ara, confien que la història es pugui repetir de nou i alguna família s'instal·li a Zucaina per salvar l'escola.