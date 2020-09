Berlusconi surt de l'hospital: «Ha estat la prova més perillosa de la meva vida»

L'ex-primer ministre italià Silvio Berlusconi va abandonar ahir l'hospital San Raffaele de Milà, on ha estat ingressat onze dies a causa d'una pneumònia bilateral provocada pel coronavirus. «Puc dir amb satisfacció que aquesta vegada també ho he superat», va dir el líder de Forza Italia als nombrosos periodistes que l'esperaven, després de reconèixer que «aquesta ha estat la prova més perillosa de la meva vida». Il Cavaliere va agrair «al cel i als metges del San Raffaele» per haver-li permès superar aquesta dura experiència, i va recordar que li van dir després de la prova en la qual va donar positiu per covid-19 que la seva càrrega viral era «la més alta observada» en aquest hospital.

Berlusconi, que està a punt de fer 84 anys, va donar les gràcies a totes les persones que s'han preocupat per ell i li han mostrat la seva simpatia, fins i tot sense conèixer-lo. «La proximitat que he sentit al meu voltant m'ha permès superar els moments més difícils, que van ser molts en els primers tres dies», va assenyalar. També va tenir unes paraules per a totes les persones que estan a hores d'ara malaltes de covid-19 i per als familiars que han perdut un ésser estimat. «Tots estem exposats al risc de contagiar altres, renovo a tothom la crida a la màxima responsabilitat», va afegir.