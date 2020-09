El debat sobre l'edat de jubilació torna a mostrar les escletxes del Govern

Dos ministres van tornar a mostrar ahir l'existència d'importants desavinences al Govern de coalició sobre temes determinants. Així, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va insistir en la necessitat d'oferir, a mig termini, incentius per allargar la vida laboral més enllà de l'edat legal de jubilació, i va destacar que, amb perspectiva, no comparteix el diagnòstic que això entorpiria la incorporació de joves al mercat laboral.

Escrivá responia així en ser preguntat per les paraules de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, qui hores abans havia assenyalat que incentivar la vida laboral després de l'edat legal de jubilació «no és el camí correcte» perquè entorpiria el rejoveniment del mercat laboral espanyol, «profundament envellit».

El ministre de Seguretat Social va assenyalar que cal tenir en compte que el que s'està discutint en el Pacte de Toledo és un disseny del sistema de pensions a 35 anys vista davant l'«allau» de jubilacions que es produirà a partir de 2025 pels baby boomers i l'envelliment de la població.

«Tindrem una caiguda clara de la població en edat de treballar, això és indiscutible. I en el que estem treballant és, en el mig termini, en donar incentius a les persones que vulguin treballar més enllà de l'edat legal de jubilació», va apuntar.

El ministre va advertir que a Espanya «s'incentiva poc» seguir treballant un cop superada l'edat legal de jubilació, sobretot si es té en compte que només hi ha al voltant d'un 2% o un 3% d'incentius, davant el 6% o el 7% de mitjana dels països de l'entorn. En aquest punt, va destacar que per cada any que es retarda la jubilació, el sistema aconsegueix un estalvi important.

Per part seva, Díaz va assenyalar que «el repte del nostre país és incorporar els joves al mercat de treball. Propiciar que allarguem i a més incentivem l'edat de jubilació més enllà de l'edat legal entorpeix la possibilitat d'incorporar joves», va destacar la ministra, que va apuntar que, segons dades de l'EPA, un 36,5% dels joves es troben a l'atur actualment.

La ministra va afirmar a més que «penalitzar» carreres professionals en un país amb una estructura productiva diferent a la dels països europeus, demanant que netejadores, paletes, dependentes, etc. treballin més enllà de l'edat legal de jubilació «no és el camí correcte».

Preguntada per si endarrerir la jubilació acostaria Espanya al model europeu, Díaz ho va negar i va recordar que Espanya no té salaris europeus.