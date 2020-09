Desallotjada una festa en un pis amb 26 estudiants de medicina

La nit de dissabte va ser moguda per als agents de la policia local d'Oviedo. Un dels problemes principals als quals van haver de fer front van ser les festes organitzades en domicilis. Els policies es van haver de presentar en 14 vivendes, tot i que només van tenir problemes en un situat al carrer Víctor Sáez. Allà es van comptar fins a 26 persones –la majoria estudiants de les proves per a Metge Intern Resident (MIR)– que en un primer moment es va negar a treure la música i dissoldre la festa, segons publica La Nueva España, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Els agents van haver de tornar per segona vegada i el succés es va saldar amb una sèrie de conseqüències: van ser sancionats per excés d'aforament (només hi pot haver 10 persones juntes), cinc d'ells van rebre multa per continuar bevent al carrer i un altre per negar-se a identificar-se. Cinc persones de la festa també van rebre sanció per no portar mascareta.

Durant la nit també van sancionar un local per no respectar l'horari de tancament al carrer Aurelio de Llano i a vuit persones que hi havia a dins per no portar mascareta ni respectar la distància de seguretat. També es va proposar per a sanció per temes d'horari als propietaris d'un local al costat de la plaça de Porlier.

D'altra banda, es van dissoldre diversos 'botellons'. Un al carrer Lepanto, un altre a Francisco Pintado de Fe, un al Parc de Invierno i un altre al parc de Santullano. En aquestes intervencions, algunes persones també van ser multades per no portar la mascareta. Pel carrer, a tot Oviedo, es va sancionar vuit persones més també per la mascareta.

A més, es van dur a terme dos controls d'alcoholèmia amb resultat d'infracció penal i es va imposar una sanció administrativa. Els agents de la policia local també van col·laborar amb la Guàrdia Civil per detenir un conductor que s'havia escapat i a qui feia temps que perseguien. L'arrest es va produir a La Argañosa i l'home va donar positiu en alcohol durant els controls.