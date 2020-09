Espanya supera la barrera dels 30.000 morts per coronavirus sense dades de Catalunya

El Ministeri de Sanitat ha registrat 9.437 nous positius i 156 morts més per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dilluns. Amb aquestes noves xifres, l'estat espanyol ja supera les 30.000 defuncions per coronavirus (30.004). Segons l'últim informe publicat aquest dimarts, hi ha hagut 603.167 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia.

Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 174.680 positius, 22.584 en els últims 7 dies. Catalunya registra un total 123.393 casos detectats per proves diagnòstiques, 3.388 els darrers 7 dies, tot i que, segons el Ministeri, Salut no ha pogut actualitzar les últimes dades per "dificultats tècniques".