Putin mostra el seu suport al president bielorús en una reunió a Moscou

El president rus, Vladímir Putin, va expressar ahir al seu homòleg bielorús, Aleksandr Lukaixenko, el seu suport a la reforma constitucional com a via de solució a la crisi a l'antiga república soviètica, i va rebutjar tota ingerència exterior. «Coneixem la seva proposta d'iniciar els treballs sobre la Constitució. Considero que és lògic, oportú i convenient», va dir Putin a l'inici de la seva reunió a la residència presidencial al balneari de Sotxi, al mar Negre.

En la primera trobada entre els dos mandataris des del començament de les protestes antigovernamentals, Putin va destacar que són els bielorussos els que han de solucionar per ells mateixos la crisi sorgida després de les eleccions presidencials del 9 d'agost. «Nosaltres estem a favor que els bielorussos per ells mateixos, sense suggeriments i pressions de l'exterior, arreglin aquesta situació i arribin a una solució comuna», va assenyalar.

Putin, que en el seu moment va anunciar la creació d'una força policial conjunta per intervenir a Bielorússia en cas de necessitat, va destacar que Moscou complirà amb les seves obligacions en el marc de la Unió Estatal i l'Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva. Va destacar que Rússia veu Bielorússia com un aliat molt estret i va avançar que Moscou ha acordat amb Minsk la concessió d'un crèdit per valor de 1.500 milions de dòlars.

Per la seva banda, Lukaixenko va agrair a Putin i al poble rus el seu suport quan van esclatar les protestes massives a Minsk i altres ciutats del país. «Vostè va actuar de manera molt decent. Els amics es veuen en els moments de dificultat», va afirmar.

Lukaixenko, que va criticar durant tota la campanya electoral els intents russos de desestabilitzar la situació al seu país, va assegurar que ha après la «lliçó». Va denunciar que a quinze quilòmetres de la frontera bielorussa els Estats Units han desplegat tropes i tancs, el que ha obligat Minsk mobilitzar el seu exèrcit a la regió de Grodno, limítrof amb Lituània i Polònia.