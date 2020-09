Roben una piscina de 18.000 litres d'aigua

La descripció d'aquest robatori resulta estrambòtica. La piscina desmuntable, d'una grandària considerable, amb 1,2 metres de profunditat i 5 de diàmetre, estava situada en una finca situada enmig del poble, just al costat de la carretera, tal com explica La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Just davant hi ha la casa dels amos, una família amb dos nens petits, de 9 i 12 anys. De l'altre costat, viuen altres familiars. Des de totes les finestres del frontal dels habitatges es veia perfectament l'enorme pileta blava, punt de trobada habitual per als nens dels voltants. Estava estratègicament muntada, a més, sota un resplendent fanal, per la qual cosa es mantenia il·luminada a la vista en caure la nit.

Un tancament de fusta la custodiava dels animals que transiten per la carretera i 18.000 litres d'aigua la fixaven amb fermesa al terreny. L'entorn no pot ser més tranquil i bucòlic. Un espai diàfan, obert i visible des de la zona alta de la vila que corona l'alt de San Tirso, entre Mieres i Langreo.

El robatori es va produir durant la nit. Els lladres van arribar en un vehicle, van saltar la petita tanca i van procedir al buidatge de la piscina. "Al matí estava tot inundat.