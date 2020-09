Salut Pública preveu que les xifres de casos empitjoraran a Catalunya

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va preveure ahir un cert repunt dels indicadors en els propers dies ara que torna tota l'activitat laboral i escolar en aquesta segona quinzena de setembre, però va afegir que espera que aquest increment sigui «molt suau». En declaracions a Rac1, va remarcar que la situació és «molt estable», amb el risc de rebrot que ha baixat una mica, «imperceptible», i la velocitat de propagació del virus, en canvi, que ha pujat. «Ens queda molta i molta feina», va avisar.

D'altra banda, Argimon va reconèixer que és «probable» que aquesta mateixa setmana s'anunciï la reducció de la quarantena de catorze a deu dies, però va indicar que falten alguns detalls per tancar.

Quant als casos de reinfecció, va confirmar els quatre a Catalunya avançats per l'emissora, i va opinar que no seran freqüents.



Baixen els casos i el risc de rebrot

Catalunya va sumar ahir 376 nous casos de covid-19 confirmats per PCR, elevant la xifra total als 122.854, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 475 positius menys que els reportats diumenge. La xifra de casos amb totes les proves és de 146.234 (402 més en les últimes hores). Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.159 persones per coronavirus a Catalunya, sis més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 55 persones i són ara 810. D'aquests, 142 estan a l'UCI, sis més que diumenge. El risc de rebrot baixa nou punts i és de 163,51, mentre que la velocitat de propagació baixa lleugerament de 0,99 a 0,97.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 i baixa nou punts respecte a diumenge. Entre els dies 21 i 27 d'agost, aquest indicador estava en 215,07 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt). Durant la setmana del 28 d'agost al 3 de setembre va baixar a 187,95 i ara (setmana del 4 al 10 de setembre), se situa en 163,51, nou punts inferior que fa 24 hores (172,87).

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), segueix per sota d'1 però ja per molt poc (0,97). Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada ja transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Entre els dies 21 i 27 d'agost, l'Rt a Catalunya era d'1,13, mentre que durant la setmana del 28 d'agost al 3 de setembre va ser de 0,99.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.218 casos, una xifra inferior als 7.127 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 81,05 per cada 100.000 habitants. La setmana del 21 d'agost, la taxa marcava 102,54 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 28 se situava en 92,9. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 90.782 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,58% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,36 anys.

Finalment, pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (146.234, segons l'últim balanç), 122.854 han estat confirmats per PCR, 4.521 per epidemiologia, 3.731 són casos probables, 4.736 s'han detectat per proves ELISA i 10.392 a través de tests serològics.