Sanitat suma prop de 30.000 casos i un centenar de morts des de divendres

El Ministeri de Sanitat va registrar 27.404 nous positius i 101 morts més per coronavirus a Espanya tenint en compte el total de casos confirmats divendres. Segons l'últim informe, publicat ahir, hi ha hagut 593.730 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 171.085 positius, 20.899 en els últims set dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 123.393 casos detectats per proves diagnòstiques, 4.399 els darrers set dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 910 positius. La segueixen l'Aragó (401), el País Basc (288), Navarra (275), Andalusia (254) i Canàries (202). La resta de comunitats estan per sota dels 200 i Catalunya, n'ha registrat només un el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.848 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 101 més que divendres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 207 defuncions en els últims set dies, 55 de les quals a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut cinc.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 140.323 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 1.976 hospitalitzacions –350 a Andalusia i 339 a Madrid– i 138 ingressos a les UCIs. De les 1.976 hospitalitzacions en els últims set dies, 32 han tingut lloc a Catalunya, que no ha registrat cap ingrés en UCIs en la darrera setmana. Respecte a les UCIs, des que va començar la pandèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.803 entrades, 138 l'última setmana. A Europa, Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat -per darrere de Rússia- que s'acosta als 600.000 casos.