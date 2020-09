Comença la vacunació dels voluntaris per a un assaig clínic a Espanya

La Comunitat de Madrid va començar ahir la vacunació dels 150 participants madrilenys voluntaris per a l'assaig clínic en fase 2 de la primera vacuna contra la covid-19 a Espanya, de la companyia farmacèutica Janssen, que va ser autoritzat el passat 28 d'agost per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Els hospitals madrilenys de La Paz i la Princesa són, juntament amb l'hospital Marqués de Valdecilla, a Santander, els tres centres que participen en aquesta prova, que vol buscar la dosi i la pauta més adequada per aconseguir una millor resposta dels anticossos. Aquest assaig analitzarà una vacuna en una fase primerenca, el que no sol ser habitual a l'Estat, i sobre un assumpte tan rellevant com la prevenció davant la covid-19.

Mentrestant, Rússia ha anunciat que un 14% dels voluntaris que han participat en els assaigs clínics posteriors al registre oficial de la vacuna russa contra el coronavirus, Sputnik V, han patit efectes secundaris com febre o dolor muscular, segons ha informat el ministre de Sanitat del país, Mijail Murashko.