Espanya ja supera les 30.000 morts i els 600.000 positius

El Ministeri de Sanitat ha registrat 9.437 nous positius i 156 morts més per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dilluns. Amb aquestes noves xifres, l'estat espanyol ja supera les 30.000 defuncions per coronavirus (30.004). Segons l'últim informe publicat ahir dimarts, hi ha hagut 603.167 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 174.680 positius, 22.584 en els últims 7 dies. Catalunya registra un total 123.393 casos detectats per proves diagnòstiques, 3.388 els darrers 7 dies, tot i que, segons el Ministeri, Salut no ha pogut actualitzar les últimes dades per «dificultats tècniques».

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 1.207 positius. La segueixen Navarra (302), el País Basc (270), Andalusia (228) i l'Aragó (220). Catalunya, que ha tingut dificultats «tècniques» a l'hora d'introduir les dades, no ha notificat cap nou contagi el dia previ. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 30.004 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 156 més que divendres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 303 defuncions en els últims 7 dies, 115 de les quals a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 5.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 140.999 hospitalitzacions. En l'última setmana, n'hi ha hagut a tot l'Estat 2.138 -388 a Madrid i 383 a Andalusia- i 151 ingressos a les UCIs. De les 2.138 hospitalitzacions en els últims 7 dies, 16 han tingut lloc a Catalunya, que no ha registrat cap ingrés en UCIs en la darrera setmana.En relació amb les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.868 entrades, 151 en l'última setmana.

A escala europea, Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat -per darrere de Rússia- que ja supera els 600.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.



Un 38% de sospitosos a Madrid

En el cas de la Comunitat de Madrid, un 38,2% del total de pacients ingressats a urgències és sospitós de covid; en concret, 146 dels 382 pacients pendents d'ingrés que sumen les urgències de tots els hospitals. Així ho indiquen les dades proporcionades per la Conselleria de Sanitat sobre la situació de les urgències hospitalàries a la Comunitat. Les mateixes fonts, tanmateix, han assenyalat que «la pressió d'urgències és estable i la freqüentació és menor que durant una època precovid». De fet, asseguren que «en la mateixa època, sense pandèmia, hi hauria uns 500 pacients pendents d'ingrés».



Rècord de morts a Andalusia

Mentrestant, també preocupa la situació a Andalusia, on ahir es van sumar un total de 22 nous morts per covid-19, el que suposa la xifra més elevada de tota la pandèmia.

A més, les dades aportades per la conselleria de Salut i Famílies també reflecteixen un augment significatiu del ritme de contagi diari amb 1.038 casos confirmats per PCR, 393 més que els que s'havien registrat dilluns.