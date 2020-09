Fernando Simón es posa el neoprè per bussejar amb Jesús Calleja a Mallorca

Baptisme de busseig de Fernando Simón a Mallorca. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències sanitàries, s'ha submergit aquest dimecres en aigües de l'illa. I ho ha fet en companyia de l'aventurer Jesús Calleja, que grava amb Simón com a protagonista un episodi del popular programa que presenta a Cuatro, 'Planeta Calleja'. Els acompanyava Maria March, filla de Juan March i besnéta de l'històric financer mallorquí Joan March Ordinas, amiga personal de Calleja i propietària de l'empresa de busseig Mar Balear Dive.

Simón, que va arribar dissabte a la tarda a Mallorca, ha embarcat a Port Adriano, a pit descobert, i xancletes, abillat amb un neoprè de bussejador baixat fins a la cintura i en una embarcació en la qual es podrien veure ampolles d'oxigen i altres estris per immersions, com aletes, respiradors i armilles. Ni Simón ni Jesús Calleja s'han oblidat de la mascareta a l'hora d'embarcar. L'epidemiòleg portava una de color negre i l'aventurer una quirúrgica.

Això ha passat poc després de les 10.30 hores, quan l'embarcació de busseig de Mar Balear Dive han deixat anar amarres del port del municipi de Calvià. Poc abans, a les 9.30 hores, Fernando Simón ha assistit a les pràctiques preceptives pel seu baptisme de busseig amb ampolles d'oxigen. A aquesta hora s'ha submergit en una piscina amb instructors per aprendre les nocions bàsiques del busseig en un entorn de màxima seguretat i envoltat de monitors.

Jesús Calleja no ha assistit a aquest moment amb l'epidemiòleg. Ha arribat a port passades les deu, acompanyat de l'equip de gravació, sis persones que portaven dues càmeres i tot l'equip tècnic per gravar sota el mar i en la superfície. Simó i Calleja s'han reunit i acompanyats per Maria March, que ja ha acompanyat a Calleja en altres immersions amb personatges com David Bisbal o Àlex González, han pujat tots a bord i abandonat les instal·lacions de Port Adriano.