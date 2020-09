La nova llei de memòria democràtica preveu multes de fins a 150.000 euros

Una llei «important per a aquest Govern, però també per a la democràcia espanyola». L'executiu no vol restar gens ni mica de solemnitat a una de les seves normes estrella, la que ahir va donar el primer pas després de la seva aprovació com a avantprojecte pel Consell de Ministres: la llei de memòria democràtica, impulsada per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El text, de 66 articles, farà que l'Estat assumeixi l'exhumació de les fosses comunes, crearà una Fiscalia de Sala per investigar les violacions de drets humans, il·legalitzarà entitats com la Fundació Francisco Franco o reconvertirà el Valle de los Caídos en un cementiri civil. És la llei que, en definitiva, declararà «nul·les de ple dret» les sentències i els judicis franquistes, com la que va condemnar Lluís Companys, afusellat l'octubre de 1940.

Calvo ha recalcat que la norma, que ara passarà pels òrgans consultius fins el seu aterratge al Congrés a inicis del 2021, va molt més enllà que la llei de memòria històrica de 2007, i recull els mandats de l'ONU, del Parlament Europeu i de la cambra baixa. I pretén no només la reparació de les víctimes, sinó també la «pedagogia», perquè els joves sàpiguen «d'on venim» i facin seva la defensa dels valors democràtics.



Règim sancionador

És justament una de les novetats respecte al 2007. Es preveuen multes de 200 a 2.000 euros per infraccions lleus de la llei, de 2.000 a 10.000 per a les greus i de 10.000 a 150.000 per a les molt greus. Entre aquestes últimes, es troben el trasllat de víctimes del franquisme sense autorització, la destrucció de fosses comunes o no evitar actes d'exaltació de la Guerra Civil o de la dictadura que comportin «humiliació» per als represaliats.



No a la Fundació Franco

S'actuarà contra les fundacions i associacions que facin apologia del franquisme o incitin directament o indirecta a l'odi o a la violència contra les víctimes. El Ministeri de Cultura serà l'encarregat de promoure l'«extinció» d'aquestes entitats. Això suposarà la mort de la Fundació Francisco Franco.

Nul·litat dels judicis

La llei ha de declarar la nul·litat de les resolucions i condemnes dictades pels òrgans de repressió franquistes, considerats il·legítims. És la via per reparar l'expresident Companys, i no la del perdó públic que ha exigit Quim Torra.

Exhumació de fosses

Un altre gran salt respecte al 2007. Ara serà l'Estat, en coordinació amb autonomies i ajuntaments, el que assumeixi i lideri l'exhumació de les fosses franquistes, i no delegarà en les associacions que durant anys han lluitat, moltes vegades sense èxit, per recuperar les restes dels seus familiars. Era una demanda de l'ONU. Es crearà un mapa de fosses, un banc nacional d'ADN per facilitar les recerques i un llistat oficial de víctimes. Entre 20.000 i 25.000 persones estan encara a les cunetes. Com a tribut a les víctimes, es declararan dos dies de record: el 8 de maig, pels lluitadors antifeixistes a la II Guerra Mundial, i el 31 d'octubre, per l'aprovació de la Constitució de 1978 per les Corts. A més, es retrà tribut a dones, gitanos, exiliats i col·lectiu LGTBI.



Una Fiscalia de Sala

Es crearà una Fiscalia de Sala al Suprem per a la investigació del que va passar a la Guerra Civil i la dictadura i per impulsar els processos de recerca de víctimes. El gran escull és la llei d'amnistia (1977). Aquesta no es toca, va dir Calvo, però ara es «garantirà que es pugui investigar»



El Valle de los Caídos serà un cementiri civil

Un cop s'aprovi la llei, s'extingirà la Fundació de la Santa Creu del Valle de los Caídos, de manera que es desacralitzarà el conjunt. La comunitat benedictina que custodia l'abadia se n'haurà d'anar. El recinte, que acull 33.800 víctimes, es convertirà en un cementiri civil. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, serà reubicat en un lloc no preeminent. El mausoleu serà resignificat. Derruir l'enorme creu «no està damunt de la taula», però no es descarta.



Fora títols

Es revocaran les condecoracions, distincions o títols que exalten el franquisme. Això afecta el torturador Billy el Nen, les medalles pensionades del qual es retiraran a títol pòstum, o el Ducat de Franco, que es prendrà a la néta del dictador.