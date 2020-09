Vox es queda sol en la seva moció per il·legalitzar els partits independentistes

Vox es va quedar sol ahir al Congrés defensant la seva reforma de la Llei de Partits per il·legalitzar formacions independentistes com ERC, JxCat o Bildu per pretendre destruir «la indissoluble unitat d'Espanya». Tots els partits van votar en contra d'aquesta iniciativa excepte el PP i Ciutadans, que es van abstenir.

El portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, va començar augurant que seria «un dia històric» per prendre mesures «decents» en defensa de la democràcia si s'acabava prenent en consideració la seva iniciativa, però de seguida es va trobar amb la cambra en contra.

«Ni el terrorisme d'ETA, emparat en Batasuna o Bildu, ni el cop d'Estat a Catalunya ni el Pla Ibarretxe té cabuda a la nostra estructura constitucional», va proclamar Espinosa de los Monteros, que va instar a protegir Espanya dels nacionalismes per ser, segons les seves paraules, «incompatibles amb la democràcia». «No es tracta d'il·legalitzar idees, sinó de preservar l'espai de llibertat que és la Constitució», va destacar.



Allau de crítiques

No obstant això, la proposta del partit ultradretà va rebre una allau de crítiques, no ja les previsibles dels partits nacionalistes i independentistes, sinó també del PSOE, el PP o Ciutadans, que van acusar la formació de Santiago Abascal d'anar en contra de la Constitució i van criticar els seus problemes amb la pluralitat política o la llibertat d'expressió.

Així ho va verbalitzar el diputat del PSOE José Zaragoza, qui va assenyalar Vox com l'«enemic» d'una Constitució, la de 1978, que empara i protegeix «tothom», també ells i els independentistes, per haver-se convertit en «una perfecta màquina de ràbia perpètua» presentant ara una proposició de llei, segons el seu parer, «plena d'odi» i d'actuar com a «reaccionaris» que «enyoren la dictadura de Franco».

Per altra banda, el portaveu de Grup Popular al Senat, Javier Maroto, va anunciar que la seva formació portarà a la cambra alta per a la seva consideració una proposició de llei per tipificar com a delicte la celebració de referèndums il·legals davant el «desafiament» de Quim Torra i Carles Puigdemont, que és «més fort que mai».

Maroto va instar totes les forces polítiques que creuen en l'Estat de dret i en especial el PSOE a fer «junts aquest pas» i tornar a «considerar» com a delicte la convocatòria de votacions. El portaveu popular es va expressar així després de recordar que el «referèndum il·legal era delicte a Espanya» fins que els socialistes «van decidir eliminar-lo».