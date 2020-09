CaixaBank i Bankia preveuen aprovar avui la seva fusió

Els consells d'administració de CaixaBank i de Bankia es reuniran per separat avui per aprovar la fusió, segons fonts properes a la negociació. La reunió mantinguda dimarts pel president de la Fundació i Criteria, Isidre Fainé, i la vicepresidenta tercera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, que representen els dos principals accionistes de cadascuna de les entitats, va accelerar un procés que s'havia encallat, segons les mateixes fonts.

L'escull del preu per a l'intercanvi d'accions (equació de canvi) s'ha superat després de trobar una fórmula que satisfà els dos protagonistes del procés, la Fundació Bancària La Caixa, el principal accionista de CaixaBank a través de Criteria, i l'Estat, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

La convocatòria als respectius consellers es va produir ahir amb l'objectiu que les reunions es facin durant la tarda d'avui i es comuniquin els resultats amb els mercats borsaris tancats.

Una vegada que els respectius consells d'administració ratifiquin els termes de l'operació, la proposta haurà de ser revisada per la comissió rectora del FROB. Al seu torn, aquest organisme té un acord de gestió amb Bankia que estableix l'obligatorietat d'informar-lo amb 24 hores d'antelació de totes les «operacions rellevants» abans que s'acordin en el consell d'administració, segons fonts financeres.



Jornada decisiva

Dimarts va ser un dia decisiu per avançar. Les negociacions per a la fusió s'han portat al més alt nivell i hi han intervingut José Ignacio Gorigolzarri, el president de Bankia, que ho serà també de la nova entitat, tot i que serà de caràcter no executiu, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, que ocuparà el mateix càrrec a l'entitat resultant. No obstant, ha estat necessària la participació de Fainé i Calviño per desencallar algunes qüestions no només financeres, sinó polítiques.

A més dels consells dels principals accionistes, els propers passos seran les juntes d'accionistes de cada banc, que ratificaran definitivament la fusió per absorció de CaixaBank a Bankia. Això suposarà la creació del tercer banc d'Espanya per volum d'actius, amb més de 630.000 milions d'euros.



Fórmula final

Gràcies a la fórmula que s'ha trobat per superar l'escull amb què havia ensopegat la negociació per pactar la integració, el principal accionista de CaixaBank podria mantenir el 30% en el nou grup, un llindar a partir del qual pot seguir amb els avantatges del règim especial de consolidació fiscal dels conglomerats de participacions industrials, d'acord amb la llei de l'impost de societats i la de fundacions bancàries. I alhora podrà pagar a l'Estat la prima del 20% per les accions de Bankia que li atorgarien un pes accionarial a l'entitat resultant de la integració més gran del previst, entorn del 16% en lloc del 15%.

El Banc Central Europeu (BCE) està disposat que Criteria i, per tant la Fundació, elevi de manera temporal la seva quota a CaixaBank, del 40% actual a aproximadament al 41% perquè en fer l'intercanvi d'accions amb Bankia mantindria l'objectiu de no caure per sota del llindar del 30% en el nou grup.

Aquesta autorització és preceptiva perquè l'autoritat monetària europea no vol que una entitat vinculada a les antigues caixes d'estalvis tingui un pes de més del 40% en el capital d'un banc.

Sense aquest moviment, que accelera unes negociacions que s'havien encallat i que pot suposar el desemborsament d'uns 100 milions per part de Criteria abans o després de la fusió per absorció, la Fundació La Caixa es garanteix mantenir el tractament fiscal actual sense el qual l'operació deixaria de tenir sentit, admeten fonts del sector financer.

L'acord final determinarà la proporció definitiva del nou banc que controlaran els accionistes de CaixaBank, que inicialment seria del 75% però que pot acabar sent del 76% si Criteria adquireix més accions per poder mantenir el 30% en la nova entitat. La Fundació té el 40% de CaixaBank a través de Criteria, i l'Estat, a través del FROB, el 61,8% de Bankia.



Marca CaixaBank

Al seu torn, el nou banc resultant de la fusió utilitzarà només la marca comercial de CaixaBank, a més de l'estrella de Joan Miró, que és propietat de la Fundació, de manera que desapareixerà la de l'altra entitat. De fet, el banc d'origen català ha optat sempre per mantenir la seva marca comercial, com va passar en absorbir Caixa Girona, Banca Cívica o Banc de València. A més, es tracta d'una marca que es considera més potent que la de Bankia. La seu social, que tots dos bancs tenen a València, seguirà a la capital del Túria.