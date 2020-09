El CIS torna a ampliar la distància del PSOE davant el PP: ja és de 13,4 punts

El PSOE amplia la distància amb el PP i el supera en 13,4 punts, segons una enquesta del CIS feta pública aquest dijous. Els socialistes se situen en una estimació de vot del 31,5%, 0,6 dècimes menys en relació amb el baròmetre publicat el juliol; mentre que el PP se situa en el 18,1%, 3,1 menys que en l'anterior. Per la seva banda, Vox continua com a tercera força -com en l'anterior enquesta-, ara amb un 11,7% d'estimació de vot, una dècima més que al juliol. Unides Podem també millora una dècima i se situa en 12,2%. Ciutadans veu en aquest baròmetre una millora dels seus resultats: Aconsegueix un 10,6% davant el 8,8 anterior.

Aquesta enquesta mostra com l'independentisme es manté. ERC obté un 2,8% -al juliol era de 2,7-; JxCat amb un 1,7 -dues dècimes més-, i la CUP es manté en el 0,6.

Per contra, els socialistes veuen com el vot directe en l'enquesta passa del 25,3 que tenien al juliol al 22%. També minva el vot directe als populars, del 13% al 10,5%. Els de Santiago Abascal passen de 5,3% de vot directe a 6,8; i els de Pablo Iglesias passen de 9 a 8,2. En canvi, la formació taronja encapçalada per Inés Arrimadas incrementa el vot directe amb sis dècimes, fins al 7%.

Encara en vot directe, els republicans passen de 2 a 1,6; els de JxCat de 0,7 a 0,8 i els cupaires de 0,3 a 0,4.