Espanya suma més d'11.000 casos nous de COVID i més de 200 morts

El Ministeri de Sanitat va registrar en l'últim balanç 11.193 nous positius i 239 morts més per la covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. L'Estat supera des de dilluns les 30.000 defuncions per la malaltia i ja n'acumula 30.243 en total. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 614.360 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 178.118, 21.131 en els últims set dies. Catalunya, que dimarts va tenir dificultats tècniques per actualitzar les dades, ha registrat 126.234 positius des que va començar la pandèmia, 4.967 en la darrera setmana.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats ahir continua essent Madrid amb 1.854 positius. La segueixen, tot i que molt per sota, el País Basc i Andalusia.

Per tal de fer front a l'avanç de la pandèmia, el Govern va anunciar ahir que distribuirà a partir del pròxim dilluns 21 de setembre, un total de 15 milions de màscares, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i d'entitats socials.



Confinament parcial a Madrid

La Comunitat de Madrid va anunciar ahir que farà confinaments selectius a les zones amb més incidència del virus i que aplicarà només restriccions en la mobilitat i la concentració de persones davant de l'augment de contagis. El viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero va explicar que les noves mesures entraran en vigor entre diumenge i dilluns i que podrien afectar a tota la regió i no només a la capital. Zapatero va dir que les mesures que s'estan prenent no són suficients i va alertar que hi ha «un comportament de relaxació» entre la ciutadania que «no ens podem permetre». De fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va reconèixer que està seguint «molt de prop i amb preocupació» l'evolució de la pandèmia a Madrid, si bé ha assegurat que confia i dona suport a les mesures que el Govern regional adopti per frenar la transmissió.



Noves restriccions a la Rioja

La Rioja va anunciar ahir noves restriccions davant l'augment d'hospitalitzacions, ja que el 90% de les UCIs estan ocupades amb pacients amb coronavirus. La presidenta de la Comunitat, Concha Andreu, va anunciar que es limitaran a sis el nombre de persones en reunions socials, i només es podrà vendre alcohol en establiments que no siguin d'hostaleria fins a les 22,00 hores, a més de recomanar evitar la mobilitat. Les mesures es faran efectives amb la publicació al Boletí Oficial de l'Estat i seran vigents fins el 23 de setembre.