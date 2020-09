El Govern utilitza l'operació Kitchen com a escut davant el PP

La setmana passada, quan la Fiscalia Anticorrupció ja havia demanat la imputació de Jorge Fernández Díaz i María Dolores de Cospedal pel cas Kitchen, Pedro Sánchez va evitar atacar Pablo Casado a la sessió de control al Govern de dimecres. Aquell paper el va fer el vicepresident segon, Pablo Iglesias, en el seu cara a cara amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea. No obstant, ahir, el líder de l'executiu va trigar un segon, el que li va costar començar a parlar, per llançar-se contra Casado. El cap de l'oposició li havia preguntat quines «retallades» seguirà fent la Moncloa malgrat la pandèmia, ja que, segons ell, ha abandonat els autònoms, els empresaris i les classes més vulnerables, però Sánchez li va respondre amb un míssil que no tenia res a veure amb aquests temes: «Les úniques retallades que necessita Espanya és retallar la corrupció del PP».

El Govern va deixar clar que rebutjarà qualsevol crítica del principal partit de l'oposició amb l'escut de la Kitchen, l'operació il·legal organitzada, suposadament, pel Ministeri d'Interior de Fernández Díaz, per robar informació a l'extresorer Luis Bárcenas sobre la caixa B del PP. «Tot Espanya sap que vostès van tapar un delicte amb un altre delicte, la Kitchen amb la Gürtel», va dir Sánchez.

El jutge encara està pendent de decidir si imputa els exministres de Mariano Rajoy, però la resta de la bancada, també Cs i Vox, ha començat a utilitzar políticament el nou escàndol que acorrala els conservadors. Fonts del PP van lamentar que Sánchez no repongués a les preguntes de Casado. «Només fa oposició a l'oposició. Es dedica a atacar el PP», van apuntar des de la direcció del PP.

El líder socialista va reclamar al conservador, un cop més, que renovi els òrgans constitucionals, entre d'altres, el Consell General de Poder Judicial, el Defensor de el Poble i RTVE. Després d'haver encaixat la resposta de Sánchez, en el seu segon i últim torn, Casado va carregar contra l'exministra socialista i ara fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, per considerar-la una «comissària política». Va afirmar que el Govern l'ha «usat» per evitar dues investigacions: arribar al fons del finançament irregular de Podem, soci del PSOE a la Moncloa, i també la «negligent actuació» de l'Executiu en no evitar les manifestacions del 8-M per evitar contagis.



El contracte de Neurona

Fa uns dies, la Fiscalia va demanar al jutjat d'instrucció que centri les seves indagacions en un contracte de l'empresa Neurona (sobre la qual el Tribunal de Comptes va posar el focus) i oblidi els fets denunciats per l'exadvocat de la formació José Manuel Calvente. «Cessarà Iglesias si és imputat per finançament irregular?», li va exhortar Casado, quelcom que també li va preguntar Inés Arrimadas, líder de Ciutadans.

Sánchez va reclamar a Casado que demostri que el seu partit no és «el PP de Mariano Rajoy i José María Aznar» i compleix amb la llei i amb la Constitució, no només acabant amb la presumpta corrupció, sinó també acceptant negociar la renovació de les institucions.