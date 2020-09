Iglesias intenta assegurar el suport d'ERC i Bildu als pressupostos

El bloc de la investidura segueix viu i podria sostenir els fonaments dels propers Pressupostos Generals de l'Estat. Aquest va ser el missatge que va voler transmetre el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, amb les reunions que va mantenir ahir amb ERC i EH Bildu, en què va constatar la predisposició de totes dues formacions a negociar els comptes de 2021, segons van informar des de la vicepresidència segona. Amb aquesta aritmètica parlamentària bastant consolidada, no caldria seguir explorant l'opció de Ciutadans.

El líder d'Unides Podem es va reunir amb dirigents dels dos partits que es van abstenir en la investidura per temptejar les seves intencions de cara als pressupostos i, de passada, armar-se de raons per rebutjar un pacte amb el partit liderat per Inés Arrimadas. «En ambdues reunions, s'ha confirmat la bona sintonia pel que fa a la necessitat de mantenir l'estabilitat de la legislatura i l'actual rumb del Govern de coalició en els propers anys, en una direcció progressista recolzada en la majoria parlamentària de la investidura», van apuntar des de la vicepresidència d'Iglesias a través d'un comunicat. És a dir, amb ERC i Bildu disposats a donar suport al Govern, no cal provar experiments amb Inés Arrimadas.

Després de la reunió, la portaveu abertzale Mertxe Aizpurua va reafirmar la seva voluntat de «dialogar, negociar i fins i tot acordar els pressupostos». Però va llançar una advertència a l'executiu sobre el seu acostament a Cs: «Trieu bé els companys de viatge». A més, la dirigent de Bildu va descartar que la seva formació vulgui situar l'acostament de presos de la banda terrorista ETA al País Basc com una línia vermella.

Els republicans catalans també es van entrevistar ahir a la tarda amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Això no obstant, no van informar de cap de les dues reunions. Des de la vicepresidència primera si es va aplaudir la «utilitat» de la cita «per planificar el treball parlamentari i el possible suport d'ERC als pressupostos».

Els que tenen clar que votaran «no» als comptes públics per al 2021 són els diputats de JxCat. Almenys, així ho va expressar la seva portaveu al Congrés, Laura Borràs, que va assegurar que els vuit parlamentaris del seu grup (quatre de JxCat i quatre del PDeCAT) mantindran unitat de vot en totes les qüestions. «Si busquen adhesions als Pressupostos no ens trobaran en aquesta tessitura», van sentenciar fonts del partit després de reunir-se també amb la vicepresidenta.