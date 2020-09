L'ONU acusa Maduro d'haver perpetrat crims de lesa humanitat

Una Missió Internacional a la qual l'ONU va encarregar investigar la situació dels drets humans a Veneçuela ha conclòs que el president Nicolás Maduro i els seus ministres d'Interior i Defensa estan involucrats en crims de lesa humanitat comesos per les forces de seguretat del país. L'informe va ser divulgat ahir per aquesta missió i ofereix àmplia informació que «demostra que les autoritats de l'Estat -tant en l'àmbit presidencial com ministerial- exercien poder i supervisió sobre les forces de seguretat civils i militars, i les agències identificades com a autores de les violacions i crims documentats».

«La Missió té bases raonables per creure que tant el president com els ministres d'Interior i de Defensa van contribuir a la comissió dels crims documentats en aquest informe», s'assenyala en les conclusions de la investigació.

Les greus violacions dels drets humans denunciades van ser perpetrades en operacions realitzades per tota la gamma d'entitats de seguretat de l'Estat a Veneçuela: la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), inclosa la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB); la Policia Nacional Bolivariana (PNB) i les Forces d'Acció Especial (FAES).

Per part seva, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, va considerar que l'informe d'investigadors de l'ONU que denuncia crims de lesa humanitat és un «document històric». «Relata el drama que hem viscut els veneçolans», va afirmar. Aquest document, segons Guaidó, evidencia una «sistemàtica destrucció i violació dels drets humans» i equipara el de Maduro a altres règims com el de Muammar Gaddafi a Líbia o el de Saddam Hussein a l'Iraq.