La quarta prórroga dels ERTOs s'encalla en les ajudes a les empreses

Les negociacions per a la quarta pròrroga dels ERTOs de la covid-19 entren en la recta final amb diversos punts importants pendents de consensuar entre el Govern, la patronal i els sindicats. Els agents socials i l'executiu ara intenten definir quin model d'ajuts per a les empreses en ERTO ha d'imperar a partir d'octubre. La Seguretat Social, el ministeri que talla el bacallà en aquest tema, defensa el model establert fins ara, que premia les companyies que desafectin progressivament els seus treballadors. Un enfocament que genera el rebuig de patronal i sindicats, que defensen que els recursos s'han de redirigir cap a les firmes que no puguin reprendre la seva activitat.

Quant costa mantenir l'actual model dels ERTOs de la covid? Aquest és el punt clau que es tracta actualment en les negociacions. És una xifra que la Seguretat Social es resisteix a clarificar, tant en públic com a la taula de diàleg social. «Tenim molts dubtes que les dades de Seguretat Social siguin reals», va criticar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, després de la junta directiva de la patronal. El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha tancat files amb la CEOE i ha instat el Govern a no escatimar en recursos davant aquesta situació excepcional.