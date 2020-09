Torrent activarà el compte enrere cap a les eleccions si Torra és inhabilitat i no hi ha candidat a la investidura

ACN Barcelona.-El president del Parlament, Roger Torrent, ha avançat que activarà el compte enrere cap a les eleccions si el president de la Generalitat, Quim Torra, és inhabilitat en ferm pel Tribunal Suprem i no hi ha cap candidat a la investidura per substituir-lo. "És el que marca la llei i el reglament del Parlament", ha assegurat en una entrevista al programa 'L'hemicicle' que s'emetrà demà divendres per 'Catalunya Informació'. Torrent afegeix que l'independentisme ha de procurar no debilitar les institucions en un moment "tan greu" com l'actual i ha avisat que seria "molt poc responsable" que no s'acordessin els passos a seguir fins al final de la legislatura.

Si tal com es preveu el president Torra no convoca eleccions abans de la seva probable inhabilitació ferma i tampoc no hi ha cap candidat per substituir-lo, la investidura es declararia fallida i començaria a corre el termini cap a les eleccions. Concretament, serien dos mesos fins a la convocatòria dels comicis, que se celebrarien 54 dies després. Així doncs, la data de les eleccions seria gairebé quatre mesos després que la legislatura es declarés fallida."Hem de procurar no debilitar nosaltres mateixos les institucions en un moment tan greu com el que estem vivint. Hem de ser útils a la ciutadania", ha defensat Torra per després argumentar que la llei de la presidència i el reglament del Parlament són molt "clars i diàfans" sobre els terminis en cas que no hi hagi candidat per substituir Torra. De moment, es dona per fet que cap partit independentista en presentarà un, i caldrà veure què fan els partits de l'oposició. "Sabem que el Suprem no impartirà justícia sinó venjança. Es pot donar la inhabilitació i seria molt poc responsable que no afrontéssim conjuntament i acordéssim els passos d'ara finals al final de la legislatura", ha insistit.