Von der Leyen alerta de la «fragilitat» i la «incertesa» que es viuen a la UE

Amb més de 180.000 morts a Europa en els últims sis mesos a causa de la covid-19, era obligat que les primeres paraules pronunciades ahir per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el seu primer discurs sobre l'estat de la Unió davant el Parlament Europeu estiguessin dedicades a la crisi sanitària i econòmica, provocada per un «virus mil vegades més petit que un gra de sorra», però que ha posat en dubte «els límits del model europeu» i que ha revelat com de «vulnerable» pot ser la vida» i «la fragilitat» del continent europeu.

Però «és el moment de sortir d'aquesta fragilitat cap a una nova vitalitat. De sortir més forts d'aquesta prova creant perspectives per a demà i no només establint simplement plans d'urgència», va reivindicar von der Leyen durant un discurs molt llarg, d'hora i vint minuts, sense gaire èpica i que va provocar poques emocions en un hemicicle mig buit a causa de les mesures estrictes contra el coronavirus, que va servir per inaugurar el nou curs polític a la capital comunitària i desgranar l'agenda de treball dels propers dotze mesos per confrontar «una pandèmia -i la incertesa que l'acompanya- que no ha acabat» i «amb una recuperació» encara en potència.

Per això, la seva principal prioritat per a aquest nou període serà «sortir de la crisi», «protegir vides» i «salvar llocs de treball» a partir de la transició verda i digital, que seguiran sent els dos grans fars de la política europea, i amb el paraigua del nou fons de recuperació com a palanca. Segons el diagnòstic de Von der Leyen, el més preocupant és que la pandèmia segueix sense donar mostres de debilitament. «Sabem a quina velocitat pot augmentar el nombre de casos i escapar a qualsevol control. Hem de continuar afrontant la pandèmia amb la major de les prudències, la més gran responsabilitat i la màxima unitat», va urgir.

Això, vol dir, segons la presidenta de la Comissió Europea, construir una UE de la salut més forta, amb més finançament, més competències per a Brussel·les, més poders per al centre europeu de prevenció i control de malalties (ECDC) i la creació d'una agència d'inversió i desenvolupament biomèdic similar a l'existent als Estats Units per donar suport als Estats membres davant emergències transfrontereres. Un altre focus d'atenció important ha de ser l'econòmic. Amb unes previsions absolutament devastadores, que apunten a una caiguda del PIB del 12% al segon trimestre del l'any, «no és el moment de retirar el suport» ni de reactivar les regles del pacte d'estabilitat i creixement, suspeses després de la irrupció de la pandèmia.