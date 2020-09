Espanya registra 14.389 nous positius per covid-19 i 30.495 morts, 90 més que dijous

Espanya registra 14.389 nous positius per covid-19 i 30.495 morts, 90 més que dijous

El Ministeri de Sanitat ha registrat 14.389 nous positius i 90 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dimecres, amb 30.495 morts totals. Segons l'últim informe publicat aquest divendres, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 640.040 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant de les noves infeccions pel virus i acumula 187.045 casos, 21.500 en els últims set dies. Catalunya ha registrat 128.901 casos des que va començar la pandèmia, 5.040 en la darrera setmana.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia continua essent Madrid, amb 1.553. La segueixen, tot i que de lluny, el País Basc (490), Andalusia (430), l'Aragó (419) i Extremadura (266). A Catalunya s'han notificat 183 el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 30.495 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat Espanyol, 90 més que dijous. Segons l'últim informe del Ministeri, 432 s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 144 han tingut lloc a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 5.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 142.915 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.485 – 465 a Andalusia i 369 a Madrid- i 185 ingressos a les UCI de les 12.980 que s'han produït fins ara.

De les 2.485 hospitalitzacions de l'última setmana, 91 han tingut lloc a Catalunya, que també ha registrat 8 ingressos en UCI.

A nivell europeu, Espanya continua encapçalant el nombre de casos i és l'únic estat -per darrere de Rússia- que supera de llarg els 600.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.