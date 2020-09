L'Audiència Nacional cita a declarar com a investigat l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz pel cas «Kitchen»

L'Audiència Nacional ha citat a declarar com a investigat l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz pel cas 'Kitchen' el 30 d'octubre. També haurà de comparèixer com a investigat per l'espionatge a Luis Bárcenas l'ex-secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez. A més, el magistrat Manuel García Castellón ha citat com a testimonis l'exdirector de Comunicació d'Interior Juan José Esteban i tres persones més: el sacerdot Silverio Nieto, l'exdirector de gabinet de Francisco Martínez Jorge Sanchís i Icíar Castro Álvarez. El magistrat, en canvi, ha rebutjat que l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit declarin com a investigats, tal i com demanava la fiscalia.

García Castellón veu pertinent la compareixença de Fernández Díaz perquè constata que les investigacions practicades el situen al centre nuclear de l'operació al Ministeri de l'Interior, "des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota l'operativa, presumptament amb la participació directa del ministre i actuant per delegació d'aquest el secretari d'Estat de Seguretat".

Afegeix que així es desprèn dels àudios registrats a Villarejo, així com dels missatges transcrits i de la documentació recopilada. Considera especialment revelador de la importància de l'excúpula d'Interior en aquesta operació el pagament al xofer de la família Bárcenas Sergio Ríos de quantitats mensuals abonades amb càrrecs als fons reservetas, el que "evidencia el coneixement dels fets per part dels comandaments superiors de l'organisme". A més, remarca que el fet que Ríos obtingués una plaça com a funcionari de Policia requeria necessàriament de la participació de càrrecs amb capacitat d'influència suficient al ministeri.

Sobre Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Hierro, el magistrat creu que primer cal citar de nou Francisco Martínez, que en la seva primera citació no va voler declarar però que ara ha manifestat que vol comparèixer de nou en presència judicial.