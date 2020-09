L'enquesta del CIS amplia l'avantatge del PSOE davant el PP fins als 13,4 punts

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va tornar a ampliar ahir la distància entre el PSOE i el PP. Ara, segons el seu baròmetre, la diferència ja és de 13,4 punts. L'estudi col·loca els socialistes amb una estimació de vot del 31,5%, molt per davant del PP (18,1%), Unides Podem (12,2%), Vox (11,7%) i Ciutadans (10, 6%).

Els resultats d'aquesta enquesta van en la línia dels divulgats per l'organisme públic el passat 27 de juliol, que reflectien una pujada del PSOE, amb un 32,4% en estimació de vot, mentre que el PP queia i es quedava en 19,4%, a 13 punts del partit que lidera Pedro Sánchez. L'estudi també reforçava el soci dels socialistes a la Moncloa, Unides Podem (12,6%), així com Vox, amb un 12,3%. La principal novetat del sondeig conegut ahir se situa en Cs. El partit liderat per Inés Arrimadas sembla estar capitalitzant la seva actitud de mà estesa a l'executiu, augmentat en gairebé dos punts els seus suports, que fa dos mesos es situaven en el 8,8%.

El CIS ha anat reflectint un escenari molt canviant durant els últims mesos, amb tendències fugaces i contradictòries entre si. Dues setmanes abans de l'enquesta de juliol, va difondre un baròmetre en què la diferència entre el PSOE i el PP era menor: d'11 punts. I gairebé al mateix temps, l'organisme, presidit per l'exdirigent socialista José Félix Tezanos, va reflectir que un 45,8% dels espanyols havia empitjorat la seva valoració del Govern arran de la gestió de la pandèmia. Aquest presumpte desgast no es tradueix en pèrdua de vots, tenint en compte aquest últim baròmetre.



Més duresa davant la COVID-19

El treball de camp del baròmetre d'ahir, dut a terme entre l'1 i el 7 de setembre, permet valorar l'impacte que l'augment dels contagis de covid-19 i la creixent pressió sobre el sistema de salut, sobretot a territoris com Madrid, està tenint sobre l'opinió dels ciutadans. Així, el 58,3% dels consultats considera que caldria prendre mesures de control i aïllament «més exigents» que les aplicades durant els últims temps, mentre que el 25,8% defensa continuar com fins ara.

Les gairebé 3.000 entrevistes realitzades també es van dur a terme després de la polèmica sortida d'Espanya de Rei emèrit per les sospites de corrupció. No obstant això, no s'observa cap canvi en l'opinió dels espanyols. En el baròmetre de juliol, només el 0,5% dels consultats incloïa a la Monarquia entre els principals problemes de país. Aquesta vegada, el percentatge és el mateix, dins d'una llista que segueix encapçalada per l'atur (30,7%), la crisi econòmica (29,7%), el coronavirus (27,3%) i la corrupció (20 , 5%).