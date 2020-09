L'entorn de Navalni diu que el van enverinar a l'hotel amb una ampolla

L'entorn de l'opositor rus Aleksei Navalni ha assegurat que un laboratori alemany ha trobat traces d'un agent nerviós a les ampolles d'aigua que es van trobar a l'habitació del seu hotel a Tomsk (Rússia), d'on va volar cap a Moscou abans de patir una indisposició en ple vol el 20 d'agost. L'equip de Navalni va utilitzar el seu compte d'Instagram per publicar el vídeo d'un suposat escorcoll a l'habitació del polític poc després que caigués malalt. Les imatges mostren unes ampolles d'aigua que es van localitzar i enviar a un laboratori alemany que hauria detectat traces d'un agent nerviós tipus Novitxok, al qual els experts d'Alemanya van atribuir la intoxicació de Navalni. L'entorn de l'opositor ara planteja la hipòtesi que l'enverinament es va produir al mateix hotel i no pas a l'aeroport abans d'embarcar, tal com es va arribar a assenyalar en un primer moment.



Explicacions

El Govern d'Alemanya, que ja ha donat per fet que Navalni va ser enverinat i ha demanat explicacions a les autoritats russes, va sol·licitar la intervenció de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), que ha confirmat una «assistència tècnica» per aclarir el «suposat emmetzinament».Un equip d'experts ha recollit mostres de Navalni per fer una anàlisi independent. Segons Berlín, un laboratori francès i un altre suec també han verificat amb exàmens propis que l'opositor rus va ser intoxicat amb un agent nerviós.

Amb tot, Navalni es continua recuperant a l'Hospital Charité de Berlín, on va ser traslladat el 22 d'agost. Després de despertar del coma induït, l'activista ja s'aixeca del llit i aquesta setmana ha publicat una imatge seva al centre.