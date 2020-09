Madrid restringeix l'entrada i sortida a 37 zones bàsiques de salut, tanca parcs i limita les reunions a sis persones

Noves mesures més restrictives davant el preocupant increment de contagis a Madrid. Tres dies després que es fes públic que es farien confinaments selectius, la comunitat ha anunciat que restringirà les entrades i sortides en 37 zones bàsiques de salut de la capital i la resta de la regió. Es tracta de les àrees en les quals en els últims 14 dies s'ha registrat una incidència acumulada de 1.000 casos per cada 100.000 habitants. Representen un 13% de la població total de la comunitat i un 24% dels contagis registrats la darrera setmana.

En concret, les zones afectades són Puerta Bonita, Vista Alegre i Guayaba, a Carabanchel; Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur i San Fermín, a Usera; San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo i Los Rosales, a Villaverde; la zona bàsica de Villa de Vallecas; Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira i Federica Montseny, al districte del Puente de Vallecas; i Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca i La Elipa, a Ciudad Lineal.

Les restriccions també s'aplicaran a Fuenlabrada (Alicante, Cuzco i Francia), als municipis de Humanes de Madrid i la Moraleja de Enmedio, a Parla (San Blas i Isabel II), Getafe (Las Margaritas i Sánchez Morate), a San Sebastián de los Reyes (la zona de Reyes Católicos) i a Alcobendas (Chopera i Miraflores).

En aquestes zones, a partir de dilluns els desplaçaments i activitats no imprescindibles estaran restringits. Només es podrà entrar o sortir d'elles per motius laborals, mèdics, accés a centres educatius, tornar al lloc de residència, assistir a persones grans, menors o depenents, anar a entitats bancàries, exàmens o qualsevol altra activitat "ineludible i de força major".

Els ciutadans podran desplaçar-se per a via pública dins d'aquest perímetre però es demanarà la col—laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les policies locals per controlar que les persones que han de fer quarantena no se la saltin.



Reducció dels aforaments

En aquestes àrees, a més, els aforaments comercials es redueixen al 50% i es prohibeix el consum en barra. I hauran de tancar a les deu de la nit, excepte les farmàcies, centres mèdics, veterinaris, establiments de combustible i altres considerats essencials. Als establiments de restauració no hi podrà haver taules de més de 6 comensals i, a partir de les deu de la nit, només podran fer serveis d'entrega de menjar a domicili.

Als llocs de culte, l'aforament es redueix a un terç i a les vetlles només hi podrà haver un màxim de 15 persones si es fan en espais a l'aire lliure i de deu, en cas de llocs tancats.

Les instal—lacions esportives, tant les que estan a l'aire lliure com les d'interior, no podran superar el 50% de l'aforament i els grips de sis persones. En relació a l'ensenyament no reglat, com acadèmies o autoescoles, també tindran l'aforament limitat al 50% i l'activitat presencial quedarà limitada a grups de sis.

En totes aquestes zones es tancaran els parcs i jardins. D'altra banda, la Comunitat ha decidit també limitar les reunions en espais públics i privats a tota la regió de les 10 a les 6 persones.



Sancions a qui ho incompleixi

Les restriccions es fixaran en una nova ordre i l'Advocacia General de la Comunitat de Madrid demanarà la ratificació judicial. Tindran una durada de 14 dies naturals però es podrien prorrogar si fos necessari.

En cas d'incompliment, les sancions podrien oscil—lar entre els 600 i els 600.000 euros.



Evitar un nou confinament total

D'altra banda, Ayuso ha anunciat la realització d'un milió de tests a les zones més afectades. La prioritat, ha dit, és detectar les persones que estan contagiades i reduir la transmissió. Tant ella com el vicepresident, Ignacio Aguado, com el conseller de Sanitat, Antonio Ruiz Escudero, han admès la duresa de les mesures però han assegurat que calia adoptar-les per evitar mals majors. En aquest sentit, Ayuso ha dit que calia evitar, de totes totes, un nou confinament total i l'aplicació de l'Estat d'Alarma.



Els "errors"

La presidenta també ha entomat un 'mea culpa' i ha admès errors. "N'hem comès tots", ha dit, tot afegint que els hagués agradat "tenir un paraigües perquè cada CCAA adoptés les seves mesures". També ha dit que li hagués agradat que la reunió amb Pedro Sánchez (que se celebrarà dilluns) es fes abans però que l'important "és que hagi arribat". En aquest sentit, ha dit que es treballarà de manera coordinada i que, en cap cas, el govern espanyol vindrà a "tutelar" Madrid.



Saltar-se la quarantena

També ha fet una crida a la ciutadania perquè sigui conscient de la situació i que es compleixin les quarantenes. De fet, Escudero ha explicat que han detectat unes 1.500 persones que se l'han saltat i ha avisat que se'ls faran requeriments.



Rastrejadors

Escudero també ha detallat que les restriccions més severes afectaran unes 858.000 persones de tota la comunitat. En relació al nombre de rastrejadors, ha dit que compten amb uns 800 però que l'objectiu és assolir en breu els 1.100 i arribar al mes d'octubre amb 1.500.

El conseller de Sanitat ha explicat que en aquests moments tenen 2.097 pacients hospitalitzats, 297 dels quals en UCI. Un dada que suposa un 41,7% d'ocupació de les Unitats de Cures Intensives per a pacients amb la covid-19. "Els nostres hospitals segueixen mantenint la capacitat", ha insistit.