48 refugiats més de l'«Open Arms» es llancen al mar per desesperació

Altres 48 migrants a bord del vaixell de l'ONG espanyola Open Arms, que es trobava a l'hora de tancar aquesta edició davant de les costes italianes de Palerm, es van llançar ahir al mar per desesperació, després que dijous ho fessin 76 persones. Hores després, Itàlia va assignar al vaixell el port de Palerm, a l'illa de Sicília, perquè puguin desembarcar els refugiats i després siguin traslladats a una embarcació de passatgers per passar una quarentena després de deu dies d'espera.

El vaixell va rescatar uns 270 migrants en diverses operacions al Mediterrani central entre el 8 i l'11 de setembre, i a la nit del 15 de setembre, la Guàrdia Costanera italiana va portar a terme l'evacuació de dues embarassades i el marit d'una d'elles, que Malta va rebutjar.

«Itàlia coneix formalment la situació límit de l' Open Arms i ens deixa abandonats a 1.500 metres de Palerm, sense solució ni cap informació. S'allarga innecessàriament el patiment a bord no només dels rescatats, també de la tripulació», va escriure l'ONG a les xarxes socials abans de conèixer l'autorització emesa pel Govern italià, tot especificant que «altres 48 persones s'han llançat a l'aigua».

Els 76 migrants que es van llançar dijous al mar per intentar arribar nedant a les costes italianes van ser rescatats i portats a embarcacions de la Guàrdia Costanera italiana, de manera que no han tornat al vaixell de l'ONG catalana. Open Arms havia criticat en els últims dies que cap país europeu li ofereís un port on atracar. Les autoritats italianes van permetre dimecres a l'embarcació que es dirigís cap a les aigües de Palerm (Sicília), on romania a l'espera d'instruccions.