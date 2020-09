Un dia amb estrella en un clima gèlid a València

Un «bona tarda», l'omnipresent logo de l'entitat (l'estrella de Joan Miró) i la disposició dels seients dels informadors, que de sobte et retrotreien a les cadires que van utilitzar com a símbol les organitzacions independentistes durant l'última Diada, van ser ahir les úniques referències catalanes al dia gran de CaixaBank des de la seva seu social a València.

Va ser la jornada en què es va presentar al món com el banc més gran d'Espanya després de l'absorció de Bankia després d'un procés que pot considerar-se exprés tenint en compte altres precedents en el sector.

Al conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, li van preguntar, en l'única referència a aquest tema, si, després de l'operació, l'entitat deixaria de ser catalana, i el primer executiu va respondre que el banc «té arrels catalanes », que «opera a tot Espanya» i que la fusió «fa més forta CaixaBank i això és bo per a Espanya i per a Catalunya ». Entesos?

Només va faltar que algun periodista s'interessés per la família de Goirigolzarri i Gortázar, perquè hi va haver temps per preguntar gairebé per tot tipus de qüestions durant la presentació.

Ningú va marxar defraudat. Van ser en total dues hores i mitja llargues en un clima gèlid. El dia havia començat amb núvols, més aviat gris, a València, però l'aire condicionat estava posat a una temperatura com en els pitjors dies del tòrrid estiu de la ciutat.

La pandèmia va trastocar en bona mesura el conclave, perquè en obligar a distanciar els informadors per seguretat, alguns en un racó gairebé no veien els dirigents bancaris, que es van mostrar bromistes si l'ocasió ho propiciava, sempre dins dels marges més bé austers que regeix la conducta dels banquers. Des del fons, resultava una mica xocant veure Goirigolzarri, el president de Bankia i que ho serà de la nova entitat, sota el logo de CaixaBank.

A última hora

Com que no hi havia espai per a tots i la convocatòria es va fer a última hora de dijous mentre acabaven de celebrar-se els consells d'administració dels dos bancs per ratificar el procés, molts periodistes que no van poder arribar a temps a València van participar-hi per videoconferència.

I, pel que es veia a l'esquena, intervenien des de casa. Mana el teletreball. Els càmeres de televisió i els fotògrafs es van quedar aquest cop al carrer. Literalment. No hi havia lloc per a ells, tan donats a apropar-se al seu objectiu per treure la millor instantània possible. Així que els pocs que van arribar fins a l'històric edifici del Banc de València, on CaixaBank va instal·lar la seva seu social a l'octubre de 2017 fugint de la deriva independentista, van evitar un possible refredat en el gèlid interior.

Sortida per separat

Amb paciència de sants, alguns van esperar fins al final de la roda de premsa i es van emportar el premi de fotografiar, per la porta secundària de l'immoble, la sortida de Gortázar i Goirigolzarri, cadascun per separat i en el seu propi cotxe, directes cap a un destí que els ha unit, tot i que, fins que la fusió es formalitzi d'aquí a sis mesos, seguiran competint, com tots dos van afirmar.