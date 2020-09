Espanya, al capdavant d'Europa en percentatge de població malalta

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar dijous que a Europa s'estan produint uns «alarmants» índexs de contagi. I en aquesta situació preocupant, Espanya s'emporta la palma. En la llista de les regions europees amb més casos per cada 100.000 habitants, nou llocs estan ocupats per comunitats autònomes espanyoles. Només Guadaloupe, unes illes franceses situades al Carib, es cola en la llista de territoris de països europeus entre els més afectats pel coronavirus.

Al capdavant de la major incidència del covid-19 en la població de tot Europa està a Madrid, amb 586 casos per cada 100.000 habitants. En aquesta llista, en ordre decreixent segons el percentatge d'afectats per cada 100.000 habitants, apareixen La Rioja, el País Basc, Navarra, Múrcia, Aragó, Castella-Lleó, Balears i Castella-la Manxa. Davant aquesta situació, no estranya que el conseller murcià de Salut de Múrcia, Manuel Villegas, hagi calculat que a la seva regió fa falta almenys, un mes de «disciplina social» per a poder «tornar a la normalitat».

La regió sanitària de Girona, tot i que no forma part d'aquest rànquing en no ser una comunitat autònoma, ocuparia un lloc força avall de la llista, tot i que s'acosta als 100 casos per cada 100.000 habitants. Sí que està en pitjor situació Girona ciutat, amb una xifra preocupant de 247,42 per cada 100.000 habitants.

Espanya no només és el país amb més casos en relació amb la població total, també és el que més excés de morts registra, un 27%. Al Regne Unit, on la gestió del govern de Johnson va anar durament criticada, aquest excés és del 23%. Als Estats Units, un altre dels focus de la crítica per l'actuació de Donald Trump, es va registrar un 18% més de morts sobre les dades d'anys anteriors.